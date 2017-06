Sarlo: “No veo a Cristina con posibilidades de extender su llegada en votos”

Beatriz Sarlo cuestionó con dureza anoche (29/6) al gobierno de Mauricio Macri pero también auguró que Cristina Fernández no logrará extender su intención de voto más allá del 25-30 por ciento y que sólo intenta sostener lo “que tiene”.

En declaraciones al programa El juego limpio que se transmite por el canal de noticias TN, se quejó de las redes sociales: "está lleno de trolls y bots (programa informático que imita el comportamiento de un humano) que insultan".

"Los macristas y los kirchneristas con el mismo insulto y las mismas expresiones, como si salieran del mismo seminario de preparación. Son unos centenares de miles y nada más", añadió.

En cuanto a la situación del gobierno actual, Sarlo sostuvo que "ya se puede hacer un balance" y afirmó que mintieron en sus primeros discursos: "En los primeros discursos de campaña no se dijo la verdad. La deuda, la crisis que pueden haber encontrado, como quieran definirla, no voy a discutirla porque no soy economista; ahora lo que no pueden decir es que no la conocían, el Estado argentino no era opaco, como lo recibió Alfonsín después de la dictadura militar".

"No se puede decir que ellos llegaron sin saber esto, la pesada herencia que estaban por recibir; porque me parece que eso es una falsedad, que lo único que hace es tirar la responsabilidad que tienen sobre lo que está sucediendo para adelante", completó.

En esa línea, dijo que espera que "Macri empiece a escuchar lo que le dicen de verdad" y puso como ejemplo la visita de la canciller alemana Angela Merkel al país, que estuvo acompañada por empresarios alemanes: "Los empresarios alemanes dejaron un documento muy educado. Cuando uno deja un documento en un país no dice: 'Mmm que país de porquería, éste no crece más'. Deja un documento muy educado diciendo: Nos gustaría mucho que nuestras relaciones económicas con Argentina se acentuaran (...) pero el punto final de ese documento es 'vamos a esperar que inviertan los argentinos´".

Acerca del discurso de Cristina Kirchner en el acto de Sarandí, sostuvo que hubo un cambio en su discurso "evidente" y que fue para "asegurar lo que tiene" en cuanto a votantes. "Esa fue la clave de su discurso, ella hace un discurso que no va un paso más allá de lo que tiene como posible votante, ese 30% como techo o 25%, etcétera, ella quiso asegurar lo que tiene". Aún así, sostuvo que no ve a Cristina con posibilidades de extender su "llegada".

Por último, volvió a cuestionar al papa Francisco: "De repente cuando empieza a hablar con los dirigentes y los recibe y a uno le pone una cara y a otros les pone otra cara, pero qué estamos, ¿jugando al truco?".