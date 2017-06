Esta es la escena que Assange intentó censurar, según documentalista

El fundador, editor y portavoz del sitio web WikiLeaks, el australiano Julian Assange, estuvo detrás de algunas de las filtraciones de información más impresionantes de los últimos tiempos. Desde que fuera lanzado hace 10 años, WikiLeaks ha desarrollado una base de datos de 1 millón y medio de documentos. El sitio ganó mucha atencion en 2010 cuando publicó detalles secretos sobre la actividad militar estadounidense en Irak y Afganistán. En ese momento, el departamento de Justicia comenzó a investigar a Assange, quien se encuentra desde hace 5 años recluido en la embajada ecuatoriana en Londres. Assange solicitó asilo allí en 2012 mientras en Suecia había en su contra una orden de arresto por presuntos delitos de abuso sexual. Assange aseguraba que todo era un gran montaje para econtrar la manera de extraditarlo a Estados Unidos, debido a su labor con WikiLeaks. En mayo de este año, Suecia cerró los cargos de violación por parte de Assange, alegando que no se habían encontrado evidencias que lo incriminaran. Sin embargo, la policía británica dijo que Assange sería arrestado de todas formas si abandonara la embajada. En abril, el fiscal general, Jeff Sessions, anunció que USA buscará presentar cargos contra él.

Pero el fundador de WikiLeaks, considerado por muchos como un héroe defensor de la transparencia en esta época, tiene sus propios esqueletos que quisiera mantener guardados en el placard. ¿De qué se trata? La historia, publicada esta semana por el diario británico The Guardian, comienza con Laura Poitras, una cineasta y admiradora de Assange que hace 6 años comenzó a filmar un documental sobre él. Poitras reveló a The Guardian que tomó tiempo que Assange accediera a ser filmado. "Es un misterio que confíe en mí porque no creo que yo le caiga bien", dice Poitras en una parte de la película. Ella era una ferviente creyente en el trabajo realizado por Assange y todavía asegura sentir admitración por él, pero ha medida que lo iba filmando, se fue volviendo más crítica de su figura. El resultado de 6 años de filmación está plasmado en "Risk", película que se estrena hoy en Reino Unido contra los deseos de Assange, quien la repudió por algunas escenas, una en particular (ya llegaremos a eso más abajo). No es la primera vez que le pasa algo así al fundador de WikiLeaks. En 2011, intentó romper el acuerdo con la editorial Canongate Books, con la que había firmado contrato por su autobiografía, porque no le gustaba el resultado final. Finalmente, el libro, producto de 50 horas de conversaciones entre Assange y el relator, salió publicado como "autobiografía no autorizada" y sin firma, explica el diario El País.

En el trailer de la película, Poitras revela: "Pensé que podía ignorar las contradicciones (N de la R: de Assange). Pensé que no eran parte de la historia. Yo estaba equivocada. Se están convirtiendo en la historia." El documental muestra la complejidad de un personaje como Assange, sus múltiples facetas. La crítica de The Guardian lo presenta así: "Vemos a un hombre de principios, desesperado por exponer las instituciones secretas que dan forma a nuestra vida. Pero también vemos a un Assange pomposo, demandando hablar con Hillary Clinton y diciéndole al departamento de Estado de Estados Unidos que está llamando solamente como un acto de altruismo ('Para dejarlo en claro, nosotros no tenemos un problema, ustedes lo tienen'); a un Assange cómicamente delirante, quien piensa que teñirse de pelirrojo, ponerse un sombrero flojo y un par de anteojos, es el disfraz perfecto, y a un dictador narcisista a quien le cortan el pelo 2 miembros de su staff", escribió Simon Hattenstone. Otras facetas vislumbradas son la de su paranoia (según Poitras maneja a WikiLeaks como una agencia de inteligencia, utilizando la "negación y el engaño"), su desprecio (en un momento le dice a una colega que imagine que la prensa es "un pedazo de mierda en tu zapato"), su mesianismo (tiene un confeso "complejo de Dios").

Pero, ¿cuál fue la escena que hizo estallar la discordia entre el creador de WikiLeaks -quien tuvo la chance de ver el resultado de 6 años de filmación antes de su lanzamiento en Cannes- y Poitras? Se trata de una en la que él está hablando con Helena Kennedy QC, quien lo aconseja sobre cómo lidiar con las acusaciones en su contra (por presuntos abusos en Suecia, que ya han sido descartadas). Assange dice que hay una "conspiración feminista radical" en su contra y califica a las presuntas víctimas como lesbianas. "Esta es la escena que llevó al desacuerdo entre Poitras y Assange", explica The Guardian. "Sus abogados demandaron que sacáramos esta escena, así como otra en la que hablaba de la investigación y de las mujeres involucradas. No lo hicimos, y luego él me envió un mensaje diciendo que la película era una amenaza a su libertad y que se vería forzado a tratarla de esa manera", dijo Poitras al diario británico. Assange no se detuvo allí. Según la directora, también envió cartas a las distribuidoras del film solicitando que dejaran de hacerlo. "Estaba realmente enojado e intentó intimidar", detalló Poitras.

Trailer: