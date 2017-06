Campaña: Cristina habló con el panadero que le cantó una canción de amor

Si bien la campaña electoral aún no comenzó oficialmente, en la práctica los precandidatos ya arrancaron hace rato. Cristina Fernández, siempre activa en las redes sociales, parece estar intentando renovar su imagen y este viernes (30/06) utilizó el mismo recurso que Mauricio Macri: filmó la charla que mantuvo, vía Skype, con un 'hombre corriente'.

La ex mandataria publicó un video en HD (alta definición) con la videollamada realizó con Gabriel Etcheverry, un panadero santiagueño que trascendió en las redes por su interpretación de "No hay nada más difícil que vivir sin ti", uno de los temas más populares de Marco Antonio Solís, dedicado a Cristina.



"Te vi, medio país me habló de vos", aseguró la ex Presidente desde el living de su departamento de Recoleta, al iniciar la videollamada.



"Veníamos creciendo y de pronto: ¡pump! Se cayó todo. Aumentó la harina, la luz, el gas. ¿Por qué pensás que te quiero tanto? Vos representás a todos. Vos sos la única que ha venido y le ha puesto un precio al aceite y nadie más lo puede remarcar", recordó el panadero, entre otras cosas.

El video concluye con una especie de reflexión de Cristina al finalizar la comunicación, y visiblemente emocionada dice:"¡Guau! Estas son las cosas que me manda él".

Para Gabriel, que amasa facturas con amor y con fe, y para su familia, gracias de corazón. pic.twitter.com/ADL65E98f6

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 30 de junio de 2017

El video del panadero que se viralizó en las redes:



Cabe recordar que hace dos semanas, Mauricio Macri había realizado algo similar: publicó en su cuenta oficial de Facebook un video en el que se lo ve hablando por teléfono con un hombre que le había enviado una carta planteándole la problemática de los precios por la inflación. En la charla telefónica, ambos dialogaron sobre el tema del consumo de los argentinos, y el Presidente instó a los “empresarios y gremios a que trabajen juntos para que las cosas se produzcan por menor valor”.