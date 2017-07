Pamela David arrugó y Natacha Jaitt no rompió el silencio

Natacha Jaitt llegó a la TV con la promesa de contar todo sobre el escándalo con Diego Latorre, pero nada de eso pasó. El programa 'Pamela a la tarde' (América 2) quiso aprovechar la visita de la mediática para ganar rating y aseguró que iba a romper el silencio.

Desde el mismo programa promocionaron la presencia de Jaitt en la TV y también se promocionó ella desde su cuenta de Twitter.

Necesito una llave cruz en la cabeza y urgente... hoy tengo una día intenso y revelador. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 30 de junio de 2017

Pero al final, Pamela David arrugó, como si tuviera temor por las reacciones de su invitada, y Jaitt no contó nada nuevo. No aparecieron ni audios, ni fotos, ni filmaciones...nada.

En los primeros 10 minutos del mano a mano, Pamela no quiso ir al hueso y prefirió hablar sobre la ¿interesante? vida personal de la mediática, pero sin ni siquiera nombrar a Latorre y el escándalo por el cual había ido a su programa.

Como si estuvieran en una charla de café, Jaitt habló sobre cómo es ella como madre y cómo es su relación con Ulises Jaitt, su hermano menor. Finalmente, David amagó con ir al fondo de la cuestión, lo que todos estaban esperando. Sin embargo, no aportó nada nuevo, sino que repitió lo que ya se conoce. Cuando quedaban unos minutos de programa, sus panelistas pudieron hacer algunas preguntas que pocos detalles sumaron.

Jaitt dijo sobre su relación con el ex futbolista: "Esto no es nuevo, lleva más de un año, fue muy insistente y me agarró un día con las defensas bajas".

"Me sorprendió la mentira y la negación. Hoy no me sentaría a tomar un café con él", agregó.

También habló sobre la medida cautelar y dijo: "Ya esta pedido el levantamiento de la cautelar porque ellos la rompieron llevando a sus hijos a Showmatch". Pero, cuando la entrevista se estaba poniendo más picante, la conductora frenó a Jaitt "por un tema legal". Yanina Latorre debe estar tranquila mirándolo por la TV.

Desde Twitter estallaron las críticas a Pamela David:

La peor entrevista del año. pic.twitter.com/cqO9zDCkjx — @ N G E L (@AngeldebritoOk) 30 de junio de 2017

Con la entrevista papelón a Natacha Jaiit en #PamelaALaTarde queda demostrado que tener plata no te hace buena conductora. #ElFiascoDelAño — Verito Be (@_VeritoBe) 30 de junio de 2017

Lo de Natacha fue una presencia no fue una entrevista #PamelaALaTarde — Noe Ruscitto (@noeruscitto) 30 de junio de 2017

#PamelaALaTarde tenía la oportunidad de hacer por primera vez una nota decente y la desaprovecho..sos la Higuain del periodismo. — El nene de mamá (@illucca) 30 de junio de 2017

Después de la "entrevista" de Pamela a Natacha ,así esta Yanina #PamelaALaTarde pic.twitter.com/6ezrjyDyFq — Noe Ruscitto (@noeruscitto) 30 de junio de 2017

