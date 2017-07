Una estafa electoral de 2009 que se repite en 2017

Apenas comenzado 2009, el Gobierno de Cristina Fern​á​ndez de Kirchner vislumbraba un complejo escenario electoral con vistas a los comicios de mitad de término, en que se ponían en juego muchas de las bancas de su sector político, sobre todo después de la pelea por la recordada 125, resolución que terminaría por dividir a la sociedad argentina entre aquellos que apoyaban el modelo kirchnerista de aquellos que defendían el modelo agroexportador, principal sostén de la economía argentina. Para muchos se trató de una “Guerra gaucha”, para otros de un “lock out” de las patronales. Desde el 11 de marzo hasta el 17 de julio de 2008 pasaron 129 días que terminó con el "voto no positivo" del ex vicepresidente Julio Cobos.



Ante este panorama, sin reparar en principios éticos o calidad republicana y anteponiendo, como tantas otras veces el fin perseguido de incrementar el caudal de votos, el kirchnerismo impulsó en gran escala una novedosa y perversa criatura electoral: las llamadas candidaturas testimoniales.

Consistieron en postular para un cargo legislativo a funcionarios con mucha exposición pública y alta aceptación en las encuestas, para que inmediatamente después de resultar elegidos renunciaran al cargo, de forma tal de que asumiese quien figuraba en el segundo lugar de la lista de candidatos.

Aunque cueste creer que personas públicas con puestos de primera línea y una gran responsabilidad política pudieren prestarse a esta estafa electoral, la capacidad histórica del peronismo para alinear a sus dirigentes determinó que unos 50 intendentes del conurbano bonaerense, el entonces gobernador de Buenos Aires y jefe de Gabinete, Sergio Massa, entre otros, se plegaran sin objeciones.

Urgente24 recuerda que sólo 20 minutos del cierre de la presentación de listas ante la justicia electoral, Néstor Kirchner inscribió su candidatura a diputado de la Nación. También el ex gobernador Daniel Scioli hizo público el anuncio. "Demostramos la clara voluntad con Kirchner de ponernos al frente", dijo frente a los periodistas. ​ ​Scioli viajó a La Plata y se encontró con el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, y el vicegobernador Alberto Balestrini. Los tres presentaron oficialmente las listas que entregó el apoderado del partido, Jorge Landau.

"Que Kirchner encabece la lista es una garantía de respaldo para nuestro proyecto", recalcó Scioli. "Ahora es momento de discutir ideas", agregó Massa. Kirchner prefirió mantenerse recluido en la quinta presidencial, donde había estado todo el día punteando en el mayor de los hermetismos los lugares en las nóminas. Las elecciones estaban previstas originalmente para el 25 de octubre, pero la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, las adelantó para el 28 de junio. El padre de la "estafa nacional" ​tuvo​ nombre y apellido: Néstor ​C​arlos Kirchner.

Ocho años después,​ ​la historia vue​l​ve a repetirse. Ahora la madre de "la estafa nacional" se llama Cristina Fern​á​ndez de Kirchner.

El intendente de Avellaneda, vicepresidente del Instituto Patria y organizador del acto de Cristina Kirchner en la cancha de Arsenal de Sarandí, Jorge Ferraresi, es uno de los barones del conurbano que caminará su distrito como precandidato a concejal.

Por su parte, el intendente de Ensenada, Mario Secco, será el primer suplente en la lista de precandidatos a concejales en el vecino partido de La Plata. El jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares, hará lo propio en el distrito que gobierna desde el 10 de diciembre del 2015.

La intendenta Verónica Magario será precandidata a concejal de La Matanza. Los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y Formosa, Gildo Insfrán, también "plebiscitarán" su gestión en las urnas como candidatos. Insfrán se anotó como primer candidato a senador suplente del binomio José Mayans-María Teresa González. Alberto Rodríguez Saá será el senador suplente de su hermano, Aldolfo Rodríguez Saá.

La estrategia de las testimoniales se repetirá al menos en dos provincias de la Patagonia. Urgente 24 hizo un repasó ​de​ las listas presentadas en todo el país y se encontró que el intendente de Gobernador Gregores, Juan Vázquez, será el primer precandidato a diputado nacional por Santa Cruz mientras que la intendenta de Zapala, Soledad Martínez, será segunda en la lista de Neuquén.

Seguramente ante ​las preguntas de la prensa, los candidatos testimoniales darán respuestas difusas y ambiguas del estilo: "Cuando llegue el momento, tomaré la decisión", "Veré cómo puedo ayudar más" y otras tantas salidas similares como ocurrió en el 2009.

​L​a Justicia​, Macri​ y el Congreso. Culpables

El Julio de 2009, la Cámara Nacional Electoral avaló las candidaturas testimoniales. El Tribunal desestimó las apelaciones contra el fallo del juez Blanco que ya había dado luz verde a las postulaciones a diputados del ex presidente Néstor Kirchner, del ex gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli y del ex jefe de gabinete Sergio Massa. Fue a pedido del entonces diputado electo del Acuerdo Cívico y Social​,​ Ricardo Gil Lavedra​.​

Un mes antes de las elecciones, la Cámara Nacional Electoral, había autorizado las postulaciones de los tres. Entonces, el tribunal entendió que no bastaba con que un candidato hubiera declarado públicamente que no planeaba ocupar su banca para prohibirle postularse, sobre todo si en la Justicia había sostenido lo contrario. Scioli y Massa habían informado que "eventualmente" ejercerían los cargos para los que se presentaban, y el tribunal interpretó que la eventualidad era "el resultado de la elección".

Sin embargo, en el mismo fallo, los camaristas Santiago Corcuera y Rodolfo Munné advirtieron que si luego de las elecciones llegaba a comprobarse que los candidatos no habían sido "honestos" ante la Cámara, se trataría de una "inaceptable manipulación de las instituciones de la República". El otro integrante del tribunal, Alberto Dalla Vía, votó en disidencia y se negó a aceptar las candidaturas.

La semana posterior a las elecciones, Scioli anunció lo que se esperaba: que no iba a dejar la gobernación para ocupar la banca obtenida. "Sin duda alguna, el Ejecutivo provincial es donde siento que más puedo seguir redoblando los esfuerzos del plan que estoy llevando a cabo con mi vicegobernador", afirmó. A los pocos días, Massa dejó la Jefatura de Gabinete no para convertirse en diputado sino para reasumir como intendente de Tigre.

Gil Lavedra denunció estos episodios ante la Cámara como "hechos nuevos" y pidió que se sacaran copias de la causa original y se remitieran al juez Blanco para que abriera un nuevo expediente. El delito que se les imputaba a Scioli y a Massa es el previsto por el artículo 140 del Código Electoral, que establece que "se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo".

En su fallo, los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Rodolfo Munné​,​ ratificaron por segunda vez el criterio del juez electoral de primera instancia, Manuel Blanco, respecto de la admisión de la candidatura a diputado por Buenos Aires del ex presidente Néstor Kirchner.

En cambio votaron de manera dividida en torno de las de Scioli y Massa y que tanto Corcuera como Munné entendieron que la prohibición establecida en el Artículo 73 de la Constitución de la Nación sólo rige para la simultaneidad en el ejercicio de cargo ejecutivo y legislativo y no en cuanto a la candidaturas. Sostuvieron que no podía exigírsele a la Justicia "desentrañar las intenciones, propósitos o planes" de los postulantes y que semejante "control preventivo de las conductas futuras" era algo "inimaginable en un Estado de Derecho". Su decisión fue cuestionada por gran parte del mundo académico.

El fallo de la Corte

En Agosto de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por cerrada la disputa judicial. El máximo tribunal declaró abstracta la cuestión que se había iniciado por un recurso presentado por el apoderado de la lista de UCR, Rafael Novello, en contra del uso de candidatos que, estaba claro desde el comienzo, nunca pensaban asumir los cargos.

La Corte declaró «abstractos» los planteos de impugnación a las candidaturas testimoniales del kirchnerismo para la Cámara de Diputados, pero sin pronunciarse sobre su validez. Así,la Corte dejó sin sancionar una conducta que si bien no pudo ser atacada por ilegal, quedó severamente cuestionada en lo ético.

El fallo, que lleva la firma de de los siete jueces (Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Eugenio Raúl Zaffaroni, Carmen María Argibay, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi), se refiere específicamente a las candidaturas a diputados de Daniel Scioli y Sergio Massa que fueron avaladas por la Cámara Nacional Electoral en junio de 2009. En ese momento, el Acuerdo Cívico y Social llevó la denuncia al máximo tribunal a través de un recurso extraordinario.

"En estas condiciones es inoficioso un pronunciamiento del tribunal sobre la cuestión que -como federal- promueven las agrupaciones impugnantes, en la medida en que a esta Corte le está vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos, en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual", afirmó la Corte en su fallo. Y agregó, siguiendo el argumento del procurador general de la Nación, que ésta es una "regla tradicional que viene aplicando" la Corte "cuando, como en este caso, no concurren circunstancias de excepción que justifiquen abordar las cuestiones constitucionales planteadas".

En Junio de 2016, el presidente Mauricio Macri presentó el proyecto de ley de Reforma Política que apunta a darle agilidad, transparencia y equidad al sistema electoral nacional. Paradoja la presentacion se hizo en el Centro Cultural Kirchner

Junto al ministro de Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, gobernadores, magistrados, representantes de partidos políticos y académicos, Macri anunció el envío al Congreso del proyecto de ley, que tiene como objetivo "clarificar el sistema" de votación y "controlar el funcionamiento de las campañas" para que "no haya trampas".

"La Argentina del progreso es la que se aleja de la trampa. Tenemos que irnos de esa política en la que el que roba más boletas es el más vivo, lo tenemos que dejar atrás", exhortó la oportunidad el jefe de Estado.

En Noviembre de 2016, el bloque del Frente para la Victoriaa-PJ hizo caer la iniciativa del oficialismo para modernizar el sistema electoral y pasar al voto electrónico​.​ Desde el Gobierno ​ anunciaron que iban a debatiendo​ el tema, incluso que estaban abiertos a los cambios que surgan. Nunca más ​se habló​ de la Refoma Política. Mucho menos de incorporar ​​la prohibición de las candidaturas testimoniales.

E​n el Congreso hay varios proyectos de ley para prohibirlas. El más reciente el presentado nuevamente por el diputado Ricardo Alfonsín (UCR-Buenos Aires). El expediente 1848-D-2016 es una reproducción del 3547-D-14 que había perdido estado parlamentario.

"Ser candidato a un cargo electivo, sin la intención de asumirlo es engañar al electorado, haciendo una promesa que el elector tiene en cuenta al decidir su voto, y que no se piensa cumplir", fundamentó el legislador.

"Estoy seguro de que la mayoría de los partidos acompañarán la iniciativa. Sólo tengo algunas dudas –señaló Alfonsín-, con respecto al Frente para la Victoria y al Frente Renovador, debido al hecho de que en ambas fuerzas hay dirigentes que hicieron uso de las candidaturas testimoniales", sostuvo el diputado radical.

El proyecto intenta incorporar un artículo a la Ley Orgánica de Partidos Políticos (Ley 23.298) y establece que los intendentes o gobernadores sólo podrán ser candidatos a senadores o diputados nacionales en el supuesto de que se encuentren en el final de mandato legal o hayan renunciado al mismo antes de oficializar las candidaturas. La​ iniciativa de Alfonsín y otros ​diputados​, sigue "cajoneada​​" en las comisiones de Asuntos Contitucionales y Justicia. ​Oficialismo y oposición son los responsables​​

Después de la repetida estrategia de las testimoniales, es obligación de nuestros tribunales velar por la pureza del sufragio y por la autenticidad de las elecciones. Resulta inadmisible la demora, pues se trata de una cuestión por resolverse como "de puro derecho", donde no hay situaciones de hecho controvertidas ni prueba por producirse. Tampoco es admisible que durante el reciente debate de una nueva reforma política en el Congreso, el tema ni siquiera haya sido considerado.

El contenido de una sentencia que ponga fin a las candidaturas testimoniales marcaría un rumbo republicano y podría inspirar reformas legislativas para que el bochorno al que hemos asistido en 2009 no se repita en 2017 ​y en​ elecciones futuras​. ​No es posible que el afán por el poder de algunos dirigentes políticos vuelva a burlarse de las instituciones y de toda la ciudadanía​ con una nueva violación a la democracia representativa. Los ​mayoría ​de los políticos eligieron sus ​pre​candidaturas​ soslayando las elecciones Primarias ​A​biertas ​S​imultáneas y ​O​bligatorias​ del próximo 13 de agosto​. En las PASO y en la generales del domingo 22 de Octubre, es tiempo, con nuestro voto, de pone​r​ a cada uno en su lugar​. Será justicia.