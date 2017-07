Volando sobre el caballo alado del comisario

'Guillo' Dietrich le bajó el martillo a Flybondi convirtiéndola en la primera compañía de vuelos low cost con autorización para cubrir 43 rutas de cabotaje y 42 internacionales que antes se repartían entre Aerolíneas (la parte del león) y un puñado de competidoras amancebadas. Al igual que sucedió con otra interesada en ingresar en la plaza local, Avianca, y las ventajas habría capitalizado por los vínculos comerciales con la familia Macri, la primera empresa habilitada para ese régimen diferencial de competencia aérea invertirá en el aeropuerto de El Palomar para tener su plataforma en Buenos Aires. Pero el privilegio de contar con rutas a Miami, Nueva York y Beijing son su plato fuerte, por encima inclusive de Bariloche e Iguazú, que fuera denunciado por el ex Ceo de Macair y vice de Avianca, Carlos Colunga, y tomado como base de una investigación dispuesta por el fiscal federal Jorge Di Lello para determinar qué tiene que ver el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, con todo esto. Se sindica al ex Farmacity y vicepresidente del fondo de inversión Pegasus, el principal accionista, como allegado a Flybondi, por haber sido socio de su anterior propietario, Richard Guy Gluzman, cuando éste presidía el fondo. Todos lo niegan, pero quizá deberían recordar lo que Plutarco atribuía haber dicho a un célebre emperador romano: "No basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo".

