El viejo truco: "Ahora sí haremos todas las reformas prometidas"

La situación luce complicada porque Cambiemos no ha cumplido lo prometido para los 18 meses iniciales de su gestión. En el diario Clarín, la consultora Management & Fit dejó constancia del complejo humor popular:

"Si las elecciones primarias fueran hoy, Mauricio Macri y Cambiemos festejarían, aunque con muchísimas prevenciones. La boleta del oficialismo para senadores por la provincia de Buenos Aires con Esteban Bullrich y Gladys González sería la más elegida con el 28,5% de los votos. Por una luz de ventaja, menos de un punto, se impondría a la de Unidad Ciudadana, que encabezan la ex presidenta Cristina Kirchner y Jorge Taiana y que obtendría el 27,8%. En rigor, se trata de un empate técnico. El análisis surge de un estudio de opinión de la consultora Management & Fit sobre 2 mil casos, a pedido de Clarín.

La celebración del oficialismo debiera ser medida, como pide el jefe de Gabinete Marcos Peña. Los indecisos -extrañamente pocos- conforman el 3,7% y podrían inclinar la balanza. La boleta de 1País con Sergio Massa y Margarita Stolbizer se quedaría con el 24,1%. Mucho más atrás quedaría el Frente Justicialista de Florencio Randazzo y Florencia Casamiquela, con el 5,4%.

Las diferentes opciones de la izquierda, atomizada, cerrarían las preferencias del electorado. Néstor Pitrola y Andrea D´Atri del FIT se quedarían con el 3,1%. Vilma Ripoll y Héctor Haberling, de Izquierda al Frente por el Socialismo, con 2,4%. Pino Solanas obtendría el 0,8% de los votos. (...)".



El planteo de la Administración Macri es jurar que, si gana en 2017, esta vez sí hará lo que prometió en 2015. Así lo presentó inicialmente la web La Política Online, aunque también explicando las contramarchas:

"Mauricio Macri aceptó que la gestión deberá detenerse con la campaña electoral pero ya trazó un objetivo después de octubre: será inevitable un recorte de gastos y lo fijó en 80 mil millones de pesos.

Se trata de poco más del 3% del presupuesto total de este año, que a su vez terminaría con altos niveles de sub ejecución por la parálisis de obras públicas, sobre todo en zonas no gobernadas por Cambiemos.

A Macri no le conforma, porque para reducir el déficit fiscal ya no tendrá en 2018 los beneficios del blanqueo y necesita gastar menos para cumplir su meta fiscal, clave si quiere alentar las inversiones que no llegan. Pragmático, ya definió el número y sus funcionarios estudian cómo alcanzarlo.

Uno de los abocados a esa tarea es el ministro de Modernización, Andrés Ibarra: como adelantó LPO, diseña un intenso plan de reducción de organismos, que incluiría fusionar ministerios y eliminar muchísimas dependencias minúsculas, o bajarles el presupuesto a cerca de cero.

"No puede ser que haya partidas para Ceamse", se escuchó en una de las innumerables reuniones de coordinación. Ibarra anota casos así para crear en octubre un organigrama más chico, un cambio a modo de shock, palabra que odia el Gobierno, aunque no necesariamente tendrá recortes de personal. La mira está puesta en bajar el gasto de oficinas que Macri no usa.

Acompaña en esta tarea el coordinador de Gabinete, Mario Quintana, quien desde enero trabaja en "micro ajustes" y, de a ratos, parece sólo parece traer conflictos.

Parte de ese plan fue el cambio de cálculo para la actualización de jubilaciones, que hizo reaccionar a todo el Congreso y casi frustra la ley de ART.

Aunque el Gobierno dijo haber revertido la medida, los expertos previsionales como el diputado kirchnerista Juan Carlos Díaz Roig aseguran que el aumento de las jubilaciones se sigue calculando como quiere Quintana y es menor al que debería ser.

La revisión de las pensiones por discapacidad e invalidez fueron otra de las tareas del coordinador de Gabinete, también con una marcha atrás. En la lógica del ajuste, tiene sentido: el 60% del gasto proyectado en el presupuesto de este año se destina a "servicios sociales". (...)".



La línea argumental de "luego de recibir tu voto en 2017 haremos lo que debimos hacer desde 2015", la ha imitado el diario La Nación, con la firma de Jorge Liotti:

"Después de un año y medio de gestión anida en los despachos del poder la convicción de que, como definió crudamente un importante ministro, "así la situación no se puede sostener mucho tiempo más". Los márgenes para realizar un ajuste fiscal son acotados (sólo basta recordar lo mal que les fue cuando quisieron recalcular jubilaciones o revisar las pensiones por invalidez) y el endeudamiento externo puede volver a transformarse en una patología crónica.

En el oficialismo saben que las posibilidades de introducir reformas de largo plazo dependen en gran medida del resultado electoral. Pero también son conscientes de que aún en el mejor escenario, no contarán con las mayorías parlamentarias que desearían.

Por eso en el Gobierno han vuelto a poner sobre la mesa de discusión una propuesta con la que nunca se sintió identificado: realizar después de las elecciones una convocatoria amplia a todos los sectores productivos (empresas y gremios) y políticos (partidos y organizaciones sociales) para realizar una serie de acuerdos estructurales. El planteo sería tan efectista como riesgoso: o todos contribuyen a superar el punto de inflexión, o la Argentina queda condenada a la intrascendencia por varias décadas más. Esta vez no son sólo Ernesto Sanz -pionero de la propuesta- o Gabriela Michetti los que lo impulsan. El planteo es admitido en los principales despachos, como el del jefe de Gabinete, Marcos Peña. El propio Macri habló del tema con su círculo más cercano.

¿Qué cambió para que estos sectores, antes reacios, ahora evalúen esa posibilidad? Por un lado la necesidad y la urgencia. Los funcionarios del área económica están transmitiendo el mensaje de que los indicios de repunte no son sustentables en el tiempo si no hay un crecimiento genuino, atado a las reformas pendientes. "Podemos seguir un tiempo más así, con variables serrucho, un indicador para arriba, otro para abajo, pero no es un plan de largo plazo. Necesitamos volver a crecer en serio", admitió esta semana uno de los ministros involucrados con los números.

Pero además hay otra razón: esta vez la convocatoria sería hecha después de un eventual triunfo electoral que ratificaría el liderazgo de Cambiemos. "Sería un gesto desde la fortaleza. Si lo hacíamos antes, hubiésemos dado una sensación de debilidad, de que no podíamos gobernar solos. Ahora ese desafío ya está superado", analiza uno de los impulsores. (...)".



Ignacio Fidanza, el director de La Política Online, subió la apuesta: la meta es, en 2017, renovar el vínculo entre el votante de Cambiemos 2015 y la Administración Macri. Pero ¿contra qué? Bueno, ahí va la promesa:

"(...) "Después de octubre se vienen las grandes reformas, no queda margen para seguir demorándolas", reconoció a LPO una fuente al tanto de las discusiones. ¿Cuáles son esas reformas? Básicamente dos: Impositiva y Previsional.

En la primera está la clave para devolverle competitividad al sector privado, entiende el gobierno. Hay que bajar la carga impositiva y por ahora se apunta fuerte a ingresos brutos. Para ello habrá que compensar a las provincias, acaso dándoles una participación mayor en el IVA. No es un tema sencillo, por ejemplo en la Ciudad ese tributo representa más del 70 por ciento de los ingresos del Gobierno. "Es la Ciudad Autónoma de los Ingresos Brutos", se burlan los peronistas del interior.

El tema hace varias semanas que se trata cada quince días en el Congreso, en reuniones con poco rating mediático, pero que concentran la atención de los gobernadores, como pocas cosas.

La reforma previsional es el famoso ajuste que reclama la ortodoxia. El grueso del gasto del Estado se ubica en esa franja. Con esas dos reformas el Gobierno buscará además bajar el costo laboral. Por eso, no hay previsto ni habrá una gran reforma laboral al estilo Ley Mucci o la reforma de De la Rúa, que meta al Gobierno en una pelea frontal con los sindicatos, de final incierto. (...)".



También Jaime Rosemberg se ha sumado a la tendencia en La Nación:

"La obsesión presidencial por el empleo para bajar los índices de pobreza va de la mano con una exigencia compartida por el empresariado: "bajar el costo argentino" para favorecer inversiones, según lo definió el propio Presidente el jueves, en el encuentro de CAME.

En ese sentido, los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Jorge Triaca (Trabajo) trabajan en una amplia reforma tributaria que elimine impuestos, aportes y contribuciones, incentive las contrataciones en blanco y aplique multas para los empresarios que contraten empleados "en negro", según contaron a La Nación desde ambos ministerios.

"La dejamos para después de octubre por el ruido electoral que genera", afirmaron a La Nación fuentes del palacio de Hacienda.

Aquí, como en las demás iniciativas, será fundamental el apoyo del PJ, en especial de los gobernadores que la Casa Rosada considera "cercanos", para conseguir votos en el Congreso y apoyo político para iniciativas que pueden despertar polémica y críticas.

Triaca también tiene en carpeta una ambiciosa "reforma previsional" del que se conocen pocos detalles, y que no incluirían por el momento una suba en la edad jubilatoria.

Dujovne, con la ayuda del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, prepara junto a los gobernadores una nueva ley de responsabilidad fiscal, que apunta a la reducción del gasto provincial o, al menos, mantenerlo estable hasta 2023, y un artículo que prohíbe la contratación de personal a los mandatarios a partir de los últimos seis meses de mandato.

Además de las reformas vinculadas a la economía y el mercado laboral, el Gobierno prepara otro paquete de reformas "más duraderas" vinculadas al desarrollo institucional del país. En la Jefatura de Gabinete relacionan el ingreso a sus filas del diputado Fernando Sánchez, leal a Elisa Carrió, con estos cambios que se vienen.

La reforma política trabada en el Congreso, que incluía la boleta electrónica y la homogeneización del calendario electoral, será reimpulsada una vez obtenido el apoyo del electorado.

Se le sumarían la derogación de las PASO (anunciada por el Gobierno esta semana a través del jefe de gabinete, Marcos Peña) y un nuevo régimen de transparencia en el financiamiento de campañas en base a recomendaciones de ONG como Cippec y Poder Ciudadanos, frenada por la campaña electoral. (...)".



No obstante, el electorado toma decisiones sobre el presente más que sobre el futuro. Por lo tanto, ¿qué tiene para exhibir hoy día Cambiemos?

Julio Blanck ensaya una explicación en el diario Clarín:

"(...) En la carrera a octubre el Gobierno confía que la visibilidad de la obra pública y una ligera mejora en la economía del bolsillo que sigue demorándose, conformen una de las dos vigas centrales de la campaña. La otra sería el fantasma del regreso de Cristina.

La base material sobre la que van a desarrollar su proselitismo es endeble. El INDEC ya informó que el poder de compra de los salarios cayó un 6% desde que Macri es presidente. La actividad económica dio un raquítico 0,6% de mejora en abril. Y el dato más alentador llegó desde la industria, con un repunte del 4,3% en mayo según FIEL.

La base política es otra cosa. Cambiemos enfrenta el mejor escenario posible, con el voto peronista fragmentado en tres ofertas. Desparejas entre sí, pero capaces de restarse unas a otras mientras el oficialismo va unificado. Es la ventaja de ser gobierno y estar sentado sobre los recursos y el poder del Estado, que es el vector político decisivo en un sistema institucional degradado como el nuestro.

Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados y conocedor sagaz de la Provincia, coincide con las preocupaciones de la Casa Rosada y la gobernación de Vidal. “Si Cristina está en 30 puntos con los bolsos de López y todo, no hay por qué esperar que se baje de allí”, señala.

Aunque no participa de las decisiones de campaña Monzó advierte, con mirada peronista, que Cristina blindó la Tercera Sección Electoral –sur del GBA- y puso allí a varios intendentes como candidatos testimoniales. Buscaría alcanzar de ese modo el 40% de los votos para sostenerse en el resto de la Provincia, donde su cosecha sería bastante menor.

Para Monzó, el rival en la búsqueda de votos es Massa. Porque Cristina tiene un núcleo propio muy sólido y en cambio “el voto de Massa es líquido, si crece nos va a afectar a nosotros”. Cree que ante una polarización irremediable Massa “va a intentar que en la avenida del medio quede Cambiemos” y colocarse él como rival directo de Cristina. No le será sencillo, pero quizás lo ayude el martilleo de su aliada Margarita Stolbizer sobre la ex Presidenta. (...)".