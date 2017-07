Salvai: "El peronismo tiene los mismos nombres de siempre"

El jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai habló este domingo 2/7 7y se refirió a las elecciones legislativas que se disputarán este año. Salvai afirmó que "el peronismo tiene los mismos nombres de siempre" como candidatos para las próximas elecciones legislativas y enfatizó que desde Cambiemos "les vamos a volver a ganar".

"Hoy el peronismo tiene a los mismos de siempre, como (Fernando) Espinoza o (Daniel) Scioli, y les vamos a volver ganar, porque la gente ya eligió en 2015", sostuvo el funcionario provincial.

En este sentido, aseveró que el kirchnerismo "a lo largo de estos años hizo mucho daño" y que el relato de la ex presidenta y precandidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, "está acabado". "Cristina Kirchner no es funcional a Cambiemos; no creo que sea la mejor estrategia polarizar con ella. No vamos a utilizar una polarización con ella", aclaró Salvai, que aseguró: "Tengo claro que la gente no vuelve al pasado, no vuelve a elegir al kirchnerismo".

Salvai explicó que "vamos a defender en esta elección nuestros valores e ideas, queremos defender el rumbo", e indicó que "hoy la oposición expone a los dirigentes que gobernaron los últimos años, Cristina, (Florencio) Randazzo, (Sergio) Massa, que ocuparon roles importantes y dejaron el país y la provincia como están hoy", durante un diálogo con FM Milenium.

"Su primera candidata a diputada nacional (Fernanda Vallejos) dijo que (Amado) Boudou era una víctima de los medios. Creo que, así como nosotros no queremos perder nuestra identidad, Cristina no quiere salir de su relato, un relato que está acabado", agregó en una extensa entrevista con radio FM Milenium.