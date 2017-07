"Lo que hizo en el Bailando con Diego y sus hijos fue patético"

Nancy Pazos, habló de todos y de todo. En diálogo con el periodista Juan Ignacio Erreca en “Resumen de una semana agitada” (Radio Zónica), Nancy Pazos destrozó a Yanina Latorre por haber ido al Bailando por un Sueño con su marido Diego Latorre y sus hijos. “Me pareció patético. No me gustó ni creo que había necesidad de hacer algo así. Pero cada uno el dolor lo atraviesa como puede. Si ella me hubiese preguntado antes, le hubiese dicho que se cuide, que por ahí no es. Yo estuve en el piso mientras eso sucedía y me generaba mucho nerviosismo. Tenía miedo que alguien dijera algo. Había una tribuna llena de gente”.

Al hablar de Diego Latorre, Nancy también fue lapidaria. “Acá hay un responsable que se pasó por el trasero, literalmente, años de convivencia y respeto por sus hijos. Primero me preguntaste por Yanina y después por Natacha. Pero nadie habla de puntita que es el gran responsable de esta situación. Cuando fue lo de Pampita estaba todo el mundo con lo de la palta, pero ahora nadie se anima a hacer una broma con lo de la puntita. Yo no digo lo que haría ni lo que dejaría de hacer. Creo que uno básicamente puede perdonar una infidelidad. Pero primero tenés que atravesar el dolor. Tenés que gritar, putear y reasumir un montón de errores. Quieras que no, es una traición y más como lo ha hecho. Especulaba cuando Yanina se iba de viaje con la nena. Es un horror. Además tenés que disculparlo de lo idiota que fue. ¿Cómo va a dejar, con esa experiencia, tantos dedos marcados?”.

Nancy se molestó cuando el conductor del programa, Juan Ignacio Erreca, le remarcó que ella también es “brava” con Yanina al hacer chicanear con las preferencias sexuales de Diego Latorre. “Yo lo estoy chicaneándolo a él, que nadie lo toca, pero no a ella. Todo el mundo opina sobre Yanina. De él no me preguntás nada, te da pavura y me atacás a mí porque hablo de la literalidad de lo que sucedió. Yo no estoy hablando de ella. La puntita le debería doler primero a él. Tendría que analizar con su psicoanalista su condición sexual y después hablar de frente con sus hijos. Él no cuidó a sus hijos. Yo no puedo hacer lo que ellos no hacen. De la palta habló todo el mundo y nadie se fijó en los hijos de Pampita. ¿Yo soy brava porque hablo de la puntita y Yanina no lo es cuando habla de la palta? Él tiró todo por la borda, ni Natacha ni su esposa. Acá hay un solo responsable que es Diego Latorre.

Todo el mundo habla de Natacha y Yanina porque el machismo es estructural. No sé cuantos años tendrás vos, pero revisá el tuyo también. Porque cuando hablé de la puntita me saltaste con que le estaba diciendo algo a ella. No flaco, es a él”.

“En mi caso, cuando pongo un tweet críticando a Macri y me responden que soy despechada (por su ex Diego Santilli), se pasan por el trasero años de periodismo político donde siempre estuve parada en la misma vereda. Siempre critiqué a la derecha, la detesto. Y Macri es de derecha”, ejemplificó. Además, se refirió al cruce que tuvo con Yanina en Los Ángeles de la Mañana, que terminó con la rubia abandonando el estudio.

“El otro día (cuando Yanina se fue del estudio) lo único que dije fue que estamos hablando todos de ella porque es la cornuda y de la otra porque fue la que habló. Tampoco le dije cornuda en la cara cuando ella sí lo hizo como 80 veces”.

Además, negó que haya sido amiga de Yanina Latorre. “Nunca fue amiga. La conocí, como todo el mundo, por sus apariciones en las redes. Nos empezamos a seguir, nos mandamos un par de mensajes y un día de la nada me invitó a la comunión de su hijo, adonde fui porque vivíamos las dos en Pilar. Ella dice que éramos amigas, pero la vi esa vez y nada más. Pero no califica como amistad. Lo que pasa es que Yanina es muy exagerada, no tiene rigor periodístico y para ella eso ya era ser amigas. Pero bueno, tampoco voy a estar todo el tiempo corrigiéndola al aire”, explicó. Por último, se refirió a la tensa relación que mantiene con sus compañeras de panel en Los Ángeles, con quienes mantuvo varias discusiones al aire.

“Todas esas peleas fueron absolutamente reales y en mi caso no me vas a ver nunca pegando debajo del cinturón porque no me interesa ni es mi estilo. A veces las discusiones al aire se tornan como algo personal y después no me saludan por dos días. Pero soy una señora grande, sé que eso es trabajo y pará de contar. Con Analía Franchín la tengo al lado y me hablo, con Carmela (Bárbaro) me súper hablo. Pero lo cierto es que le pongo poco tiempo al programa más allá de lo que está al aire. No me meto en temas de producción y cuando llego ya están todas maquilladas para salir al aire”.