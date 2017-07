Al ‘Rojo’ se le complican los refuerzos: Se quedó sin Goltz, Scocco y Chumacero

El volante boliviano Alejandro Chumacero, actual goleador de la Copa Libertadores con ocho tantos para The Strongest, de Bolivia, anunció este lunes (03/07) que seguirá en el plantel del club del altiplano, por lo que quedó descartada la posibilidad de su incorporación a Independiente de Avellaneda. Por otro lado, el mercado de pases no le sienta nada bien al ‘Rojo’ debido a que no pudo incorporar a Paolo Goltz, que se fue a Boca, y a Ignacio ‘Nacho’ Scocco que fue contratado por River Plate aunque espera la llegada de Jonás Gutiérrez, proveniente de Defensa y Justicia, y planea incorporar a los chilenos Gonzalo Jara y Jean Beausejour.

