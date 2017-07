César Milani, cerca del juicio oral

César Milani, ex titular del Ejército durante el gobierno de Cristina Fernández, quedó a un paso del juicio oral y público, en una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito tras la compra de una lujosa mansión en el barrio La Horqueta, San Isidro, causa en la que ya está procesado.



El fiscal federal Jorge Di Lello entregó su dictamen de elevación a juicio al juez federal Daniel Rafecas, quien ya dio vista a la querellante Oficina Anticorrupción y luego hará lo mismo con las defensas de los procesados en esta causa para que manifiesten su postura antes de resolver el envío del caso a sorteo de un tribunal oral, explicaron las fuentes a Télam.



"Encuentro acreditado que el incremento que ha importado la suma indicada para adquirir la casa de San Isidro por un valor de $ 1.500.000, reviste no sólo el carácter de apreciable, al cual alude la figura penal en cuestión sino también el carácter de injustificado", consideró el fiscal en su dictamen.

Durante el período investigado, el ex Jefe del Ejército durante el anterior Gobierno no pudo justificar los gastos realizados, sobre todo el que hizo al comprar su casa en el barrio de La Horqueta de San Isidro mientras era jefe de Inteligencia del Ejército. Esa propiedad, de 1150 metros cuadrados, fue adquirida por $1.500.000, es decir, unos 384.000 dólares de ese momento.



Para justificar esa compra dijo que había recibido un préstamo del capitán retirado Eduardo Barreiro, quien tampoco pudo justificar ante la Justicia de dónde había sacado el dinero para cedérselo a su camarada de armas.



La documentación exhibida por ambos acusados para justificar el préstamo no fue tomada por válida por los peritos que la analizaron al momento de controlar los estados financieros.



Según el perito tasador que en su momento fue enviado por Rafecas concluyó que, en 2010, costaba 480.000 dólares, es decir, una diferencia de 95 mil dólares entre lo que pagó Milani y el monto de la tasación.



"Habiéndose corroborado el incremento patrimonial apreciable de Milani, y que el mismo no encuentra justificación en el descargo por él efectuado ni en el de Barreiro, ni de sus ingresos declarados, encuentro acreditado en consecuencia, que el incremento que ha importado la suma indicada para adquirir la casa de San Isidro por un valor de $ 1.500.000, reviste no sólo el carácter de apreciable, al cual alude la figura penal en cuestión (enriquecimiento ilícito), sino también el carácter de "injustificado", asegura Di Lello en uno de los párrafos del requerimiento.



Cabe recordar que Milani está detenido en otra causa penal, procesado con prisión preventiva por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en La Rioja durante la última dictadura cívico militar (1976-1983).