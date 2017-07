Joven periodista rusa denunció a Maradona por acoso sexual

La joven periodista rusa Ekaterina Nadolskaya acusó este lunes (03/07) que el ex capitán y entrenador de la Selección Argentina, Diego Armando Maradona, de acoso sexual en la habitación del hotel donde se alojó desde su llegada para presenciar la final de la Copa Confederaciones, que quedó en poder de Alemania tras derrotar a Chile en la final 1-0. La periodista comentó que concurrió al hotel en compañía de un amigo con la intención de entrevistar al ex futbolista y comentó que “tuve una invitación a la habitación. Fui con un amigo. Unos minutos más tarde, mi amigo se fue y Maradona cerró la puerta, contestó preguntas primero y luego me empezó a molestar tirándome de la ropa”. “Yo estaba en su habitación y simplemente llamó a la seguridad, me echó del sofá. No entendí qué paso”, declaró Nadolskaya que también asegura haber recibido una propuesta de 500 euros, aunque sin ofrecer mayores detalles.

