Desde su cocina, Tombolini salió en las redes con un spot

Fue uno de los temas más hablados en las redes sociales este lunes 3/7 por la tarde. Ocurre que, Matías Tombolini, el primer precandidato a diputado nacional de la alianza Un País por la Ciudad, lanzó un spot de campaña donde señala que "no alcanza la plata", como forma de cuestionar las medidas económicas del Gobierno. La escena fue filmada en su propia casa, principalmente en la cocina.

"¿Qué es lo que más te preocupa, Tombo?", le pregunta una voz en off al economista, que le responde a la cámara mientras toma una lista de boletas: "Lo que más me preocupa es aquello que los políticos no están discutiendo. Y es que no alcanza la plata. Pagar las boletas es cada vez más difícil y es necesario que discutamos ideas en lugar de discutir personas", sigue.

El spot fue difundido a través de la cuenta de Twitter del economista, donde no tardaron en llegar las críticas y memes. "Es más grande la cocina que una casa de cualquiera de nosotros, no tenés vergüenza", le dijo un usuario.

"Mandás de eslogan "La plata no alcanza" mientras paseas por tu mansión (?). Me parece que aspirás al votante lobotomizado, amigo", fue otro de los mensajes. También aparecieron memes. En un diálogo radial el economista dijo "No tengo problema en mostrar mi cocina. Vengo del mundo privado y está declarado todo, hago conferencias vendo libros y puedo mostrar mi lugar en Almagro no tengo nada en Panamá ni mi patrimonio a nombre de mis hijos en una caja fuerte", dijo Tombolini sobre esos cuestionamientos y de paso criticó a Mauricio Macri y a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Nos quedamos discutiendo sobre la cocina cuando alguien nuevo viene a participar y muestra quién es y dónde vive, cuando el resto vive tras las rejas de Puerto Madero o los muros de Barrio Parque. Es maravilloso que discutamos el tamaño de mi cocina y no que falta la plata", siguió.

Además dijo: "Describir una situación que nos sucede como país no tiene que ver con mi situación personal. Con independencia de que nadie sabe el estado de mis cuentas", agregó el precandidato de Sergio Massa en la Ciudad, que va en la lista acompañado por la referente massista, especialista en seguridad, Florencia Arietto y la referente de temas de género de Libres del Sur, Raquel Vivanco.

"Critican la casa de un pibe que vive en Almagro, no en una mansión en Barrio Parque. Vivo en Almagro y tengo una casa con una cocina grande. Mi cocina es grande y me llega la boleta de la luz y aumentó un montón, al igual que el gas y el agua. Si la Argentina se queda discutiendo la cocina y no discute que no alcanza la plata, nos quedamos en donde estamos. Es increíble que un flaco que viene a participar y se muestra como es, y muestra su cocina, es criticado, cuando ningún político puede mostrar dónde viven porque se morirían de vergüenza si mostraran lo que tienen".

En tono crítico también dijo: "Se robaron la Argentina, y un tipo que arranca mostrando su casa y que la tiene declarada y quiere hablar de los problemas importantes, terminamos hablando de otra cosa. Hace mucho ruido querer debatir los problemas importantes de la Argentina", concluyó.