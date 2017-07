¡Ahora sí!: Natacha Jaitt habló y disparó contra Latorre y Yanina

Después de su paso por 'Pamela a la tarde', Natacha Jaitt se tomó revancha y rompió el silencio este lunes 3/7 en Intrusos, con Jorge Rial (América 2). Desde Twitter adelantó su visita al programa:

Che porotaaaaa pone la pava, parace que hoy va a correr sangre en lo del @rialjorge ... — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 3 de julio de 2017

Jaitt contó que conoció a Yanina Latorre cuando le hizo una nota en la radio y le preguntó, en ese entonces, si haría un trío, a lo que la mujer de Diego Latorre contestó: "Sí, con vos". "La llevé cuando nadie la conocía, ni siquiera su marido", dijo Jaitt.

Sobre los comienzos de su relación con el ex futbolista contó: "Cada vez que me veía, Diego me tiraba onda. Durante el Martín Fierro a la Radio del año pasado, Diego se empezó a desesperar y yo elegí irme con unos amigos".

"Latorre se subió con su camioneta a la explanada del Hilton y me dijo 'subí', yo le respondí: 'Pagá'", sumó detalles. Y agregó: "Es una falta de respeto, Yanina está adentro".

"Él se prendía en todos los eventos donde sabía que yo estaba. Meses atrás tuve el 1er encuentro con él", contó sobre el tiempo que duró esta relación. "Estuvimos 4 o 5 veces más", aclaró.

Cuando se difundió el video en el que se ve a Latorre en la casa de la mediática, ella intentó comunicarse con él, pero no hubo respuesta. "Ahí dije: 'Me cog... a un pelotudo. Al otro día cuando salen las imágenes él dice que no es él", dijo Jaitt.

"Lo que me jodió fue que me puso en el lugar de que yo armé todo y me dejó como una extorsionadora", agregó.

Video

También contó detalles sobre los encuentros sexuales: “Cuando estábamos en la cama se me puso en posición rana. Era sexo. Sexualmente no estaba tan mal. Cuando vino con el pedido del vibrador y me pidió la puntita, pensé ‘a mi me gustan los machos’“.

Pero no solo disparó contra Latorre, sino también contra Yanina, a quien llamó "gato de country". "Ella disfruta esto, es siniestra y no tiene empatía. Lo obligó a ir al programa (Showmatch). Es una psicópata, una persona que lleva a sus hijos frente a una cámara de televisión no está sufriendo", explicó la mediática.

"Ella cobra en ShowMatch para exponer a la familia y hacer el llantito. Listo, yo también. Si me garpan, subo más (audios). No le hago más el programa a nadie”, agregó.

Pero, según la morocha, no es la 1ra vez que el ex futbolista engaña a su mujer. Contó que Latorre habría mantenido otra relación hace 8 años y, que desde ese entonces, está haciendo buena letra.

Una vez terminada la nota, siguió tuiteando y apuntando contra la panelista de Intrusos, Debora D'Amato, amiga de Yanina y Diego:

Estimada @deboradamato vi q seguiste en hablando pavadas en tv cdo me fui, dedícate al deporte. Ah no tenés hijos no vos no? MANTENETE OFF — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 3 de julio de 2017