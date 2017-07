La ‘cocina’ de Tombolini y muchas dudas por la polarización de Durán Barba

Dos escenarios que imaginó Jaime Durán Barba para estas elecciones ya se derrumbaron: la polarización entre Cambiemos y Cristina Fernández y la candidatura de Florencio Randazzo acechando y restándole votos a Sergio Massa. Según la mayoría de las encuestas el panorama está repartido en tres tercios, con preponderancia del oficialismo o del kirchnerismo según el sondeo que se trate. En ninguno aparece el exministro de Transporte como una amenaza seria para CFK ni para Massa. En ese contexto, la alianza 1PAIS insiste en instalar la agenda económica de los problemas de la gente.

El precandidato a Diputado Nacional por 1País, Matías Tombolini, dialogó esta mañana (4/7) con en Duggan Bien Temprano por AM 950 Belgrano: "A mi me parece que lo importante es que los argentinos discutamos los temas que necesitan ser tratados. No alcanza la plata y para eso hace falta transitar quizás un camino más áspero”.

En torno a su spot publicitario –muy criticado por su amplia cocina mientras hablaba de que “no alcanza la plata”, opinó: “De ninguna manera esperábamos repercusiones de estas características. ¿Qué debía hacer? ¿Alquilar una cocina que no tengo para grabar el spot? Es la cocina con la que llegué a la política y es la misma con la que me voy a ir”.

Además, agregó: “Aumentos de nafta, cargas tributarias, caída de consumo de leche, esas son cuestiones de análisis, el resto es anecdótico”.

“La presidenta que se fue es una millonaria, discutir el tamaño de la cocina de un profesor de facultad de Almagro, es un poco lo que nos describe como argentinos”, sostuvo.

“Mi dinero es fruto de mi trabajo, mientras se permita discutir lo importante estoy tranquilo”, concluyó.