Espinoza desnudo y otra vez la nefasta farandulización de la política

Desde el entorno del presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, rápidamente salieron a repudiar el video que se acaba de filtrar en las redes sociales en el que el pre-candidato kirchnerista aparece completamente desnudo.

"Son los trolls de Marcos Peña, que se dedican a hacer campaña sucia", denunciaron.

Viralizado a través de la cuenta de Twitter @mariana97243791, el 'usuario' se preguntó si Espinoza está en un hotel alojamiento y luego etiquetó a los principales periodistas de medios nacionales para asegurarse una rápida viralización del contenido.

Por su parte, el ex intendente de La Matanza -con licencia en el PJ para enfocar su energía en las elecciones- no quiso hacer declaraciones al respecto, aunque dejó trascender que esto no es más que el accionar de los trolls que manejan Marcos Peña y Durán Barba, con la venia del presidente Mauricio Macri.

Es por eso que, desde Urgente24, le queremos dar la bienvenida, amigo lector, a la repugnante campaña electoral 2017, cuyas PASO le costará $2.800 millones, sólo para confirmar candidatos elegidos a dedo por cada uno de los partidos.