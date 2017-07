En la mira: Dicen que Gils Carbó está muy cerca de ser procesada

"Que en los próximos días el juez (Julián) Ercolini llame a indagatoria a la procuradora Gils Carbó será noticia. Pero quienes conocen al juez creen que puede haber una noticia más sonora detrás de esa noticia: difícilmente Ercolini cite a alguien a una indagatoria si no es para procesarlo", publicó esta mañana Ricardo Roa en un artículo que 'Clarín' incluyó en su tapa.

"No veo ninguna incompatibilidad", respondió en su momento el funcionario macrista consultado al respecto, y agregó que la pareja de Ercolini "tiene" un "desarrollo profesional" en la comunicación de "muchísimos años".

"No es como en algún lado se dijo mi mano derecha ni mucho menos, sino que es una profesional muy seria, muy respetada en todo el medio", intentó aclarar.

En ese sentido, explicó que "ella tiene su desarrollo profesional (en comunicación); ha trabajado también con el (ex) procurador (Esteban) Righi durante muchísimos años", y añadió que "hay muy pocos expertos en estas cuestiones de prensa vinculadas a la Justicia y ella es una".

"(La mía con Kenny) es una relación de trabajo preexistente a que ese juez tenga esas causas y la verdad es que lo hace muy bien", afirmó Garavano, aunque, aprovechó para elogiar también a Ercolini: "Es muy serio y muy responsable y, de hecho, no hablamos con ella de estas cosas".

Sin embargo, el avance (justificado o no) del macrismo sobre la Procuradora levanta sospechas o, al menos, cuestionamientos éticos.

"El procurador general debe ser quien encabece la lucha contra el delito y la corrupción. Y la verdad es que eso no sucedió durante la gestión de Gils Carbó, más bien todo lo contrario", explicó hoy Garavano en un reportaje que concedió a ' La Voz '. Y agregó: "No impulsó investigaciones contra la corrupción y tampoco apoyó a fiscales que si quisieron investigar, como el caso de Campagnoli". "Es evidente que hay una maniobra del kirchnerismo para que no se investigue la corrupción", concluyó.