El dólar a $17,12 rompe otro récord pero Peña dice que era “previsible”

Otro día con suba del dólar y nuevo récord histórico. Este mediodía (4/7) la divisa estadounidense subía 6 centavos y se vendía a $17,12 en los bancos y casas de cambio de la city porteña. El lunes (3/7) el billete había trepado 18 centavos. Desde la semana que viene que el dólar muestra un comportamiento fuertemente alcista. Si bien varios economistas alertaron por el impacto inflacionario de la nueva cotización, desde el Gobierno nacional salieron a relativizar la importancia de la suba.

El Jefe de Gabinete Marcos Peña en conferencia de prensa tras la reunión de Gabinete ampliado que encabezó el presidente Mauricio Macri, opinó que "la suba del dólar era previsible" y que dicho movimiento "destierra el discurso de la bicicleta financiera puesto que en la Argentina no existen seguros de cambio".

"La suba del dólar era previsible. El BCRA le da flexibilidad a la moneda y eso esta bien. Algunos sectores creen que está atrasado y otros que no. Lo importante es que el Central monitorea el tipo de cambio a través del sistema flotante que está en vigencia", sostuvo.

El analista Gustavo Quintana, en declaraciones que reproduce el diario Ámbito Financiero consideró que "la demanda de divisas se ha hecho fuerte en el plano local y justifica los continuos avance de los precios que otra vez han superado todos los máximos históricos" y señaló que "la tasa de devaluación del peso se ha acelerado en los últimos días y obliga a replantear toda la ingeniería de inversión de ahorristas e inversores para que sus rendimientos en pesos no pierdan posiciones respecto de la evolución del tipo de cambio".

El alza se produce, además, en un contexto de menor oferta por parte del sector agroexportador, que liquidó divisas por un total de u$s 478,45 millones durante la semana pasada, 32,6% por debajo de igual lapso de 2016 informó este lunes la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

En línea con Peña, el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda Sebastián Galiani minimizó la escalada del dólar.

En declaraciones a FM Blue, Galiano dijo que al Gobierno "no le preocupa" el actual nivel récord del dólar y descartó un traslado a los precios de productos de consumo masivo, como suele suceder. "Vemos la flotación del tipo de cambio como un objetivo nuestro, para que vaya fluctuando en relación a la oferta y demanda del mercado. Esa es la forma de no tener saltos abruptos en los precios, que es justamente lo que buscamos con el tipo de cambio flotante: que el dólar no sea el ancla de las expectativas para formar precios, sino que simplemente afecte el precio de los bienes que se comercian internacionalmente", sostuvo.

"Llevamos tranquilidad, el tipo de cambio fluctúa en rangos normales, que no deben preocupar a nadie. Si está en la tapa de los diarios tiene que ver con que tenemos una historia donde se fijaba el tipo de cambio y luego había grandes saltos. Entonces, cuando el dólar se mueve, la gente mira la historia y se preocupa, pero vamos a ir aprendiendo que en un régimen de flotación, el dólar fluctúa. No debe sorprender que baje un poco o vuelva a subir un poco, ya lo vimos este año", subrayó.