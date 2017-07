Tata, ¿Te acordás de "That's All Right Mama"?

"Un blanco con sentimiento negro" era la característica que buscaba Sam Phillips, el dueño del estudio Sun. Él estaba seguro que si lo conseguía, ganaría millones de aquellos dólares que todavía no estaban devaluados.

Elvis Aaron Presley había recibido comentarios negativos por todos lados: de programas de radio, teatros, audiciones de canto, compañeros, profesores. Todos le aseguraban que no sabía ni podía cantar, que su estilo estaba reñido con los usos y costumbres de la época. Pero la pasión y la convicción de Elvis pudieron más.

El rock & roll tiene una raíz afroamericana, imposible negarlo. Sucede tal como con el blues y el jazz y el negro spiritual y el rythm y otros ritmos más. La gran comunidad afroamericana ha proporcionado identidad a la cultura estadounidense, y no se le ha reconocido lo suficiente.

Elvis se había críado en un barrio negro en Missisipi, había convivido siempre con esta música y con ese sentimiento que se contagia y no se puede enseñar. Hay quien lo porta y quien no lo porta. Presley lo llevaba consigo.

En agosto de 1953, ya viviendo en Tennessee, Elvis pagó por primera vez una grabación en los estudios Sun. Su apuesta era que le gustara al productor y le diera difusión. Entonces, él grabó su 1er. 'simple', de doble cara. En enero de 1954 volvió a los estudios Sun a grabar un 2do. 'sencillo'.

That's All Right, Mama



Phillips apostó por Prelsey. Le había visto 'el don', y en 1955 lo llamó para que grabara un tema junto Winfield "Scotty" Moore en la guitarra y Bill Black en el contrabajo.

Aquella sesión se realizó el 05/07/1955, pero de las ideas que se llevaron al estudio no salió nada interesante... hasta que Elvis recordó aquella canción que daría inicio a su carrera, la melodía que cambiaría todo: "That's All Right Mama", de Arthur Crudup.

Con aquel 'cover' nació Elvis Presley & The Blue Moon Boys.

En el estudio Sun ya se había realizado la 1ra. grabación de rock & roll de la historia con "Rocket 88", de Jackie Brenston and his Delta Cats. La de Elvis fue la 6ta. grabación de un rock & roll.

Pero esa grabación es considerada la 1ra. canción de rock & roll de la historia.

La sesión de Elvis fue con él cantando y tocando la guitarra rítmica, Moore en la guitarra líder, y Black en el bajo. Fue producida por Phillips, sin batería ni otros instrumentos.

Fue lanzada el 19/07/1954 con "Blue Moon of Kentucky" en el lado B.

El mágico lugar ubicado en el 706 de la Union Avenue, en Memphis, Tennessee, cobijó también, a través de los años, a Muddy Waters, B.B. King, Little Milton, James Cotton, Johnny Cash, Carl Perkins, Warren Smith y Jerry Lee Lewis.

"That's All Right" le abrió las puertas a Elvis porque comenzó a aparecer en múltiples programas de radio -el medio de comunicación clave para la música en aquellos días sin MTV-, y le permitió firmar su 1er. contrato con la discográfica RCA.

En 1956 pasó de vender 300.000 ejemplares a 1 millón de copias vendidas. La TV llegaría más tarde, escalera hacia el cine, donde tuvo su contrato por 7 años con los estudios Paramount.

Elvis colocó 20 LPs, más de 700 grabaciones y 33 largometrajes, 2 videos de conciertos en vivo y 31 musicales.

Que 'el Rey' descanse en paz.