Todo apunta al 'Pata' Medina en la morsa de Macri

En Twitter se leyó antes que cayera la noche del martes 04/07, cuando ya resultó un hecho el allanamiento a la sede en La Plata de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), que lidera Juan Pablo Medina:

El pata Medina el próximo sindicalistas que le ponen el moño. — adrian (@hamontenegro) 4 de julio de 2017

A la m... Cambiemos va por el Pata Medina...se pudre todo... — Ricardo G. Gramaje (@RicGramaje) 4 de julio de 2017

El periodista Fernando Carnota dijo, en el programa "Animales Sueltos" (América 2), que sólo faltaba "la última puntada" para que el gobierno avanzara contra la seccional de la UOCRA de La Plata, que conduce 'el Pata' Medina.

Según el Mundo K, "la movida judicial tiene como trasfondo político la alienación de los sindicatos con el espacio Unidad Ciudadana, que conduce Cristina Fernández de Kirchner, que enfrenta el modelo de ajuste que instaló Cambiemos desde que llegó a la Rosada", sostuvo la web Diario Registrado.

En tanto, Claudio Mardones en la web Letra P, de La Plata, explicó:

"Dentro de la Casa Rosada la noticia sobre la intervención del Sindicato de Canillitas (SIVENDIA) y el desplazamiento de Omar Plaini de su secretaría General no generó ninguna preocupación, sino una renovada sensación de regocijo. Cerca del presidente Mauricio Macri, y del jefe de Gabinete Marcos Peña, las razones de esa presunta confianza giran en torno a las mediciones que descansan en sus escritorios. “Son parte del pasado, tienen una pésima imagen ante la sociedad y no pueden explicar su patrimonio”, espetó un miembro del elenco presidencial que no forma parte de la escudería de voceros ministeriales.

Para el sector más duro del PRO que deambula por el Patio de las Palmeras, el creciente apoyo de distintos sectores del sindicalismo a favor de Plaini “no será un problema, ni un obstáculo, porque están demasiado alejados de la sociedad". "Ahora están viendo si marchan por la intervención del sindicato, pero siguen sin poder hacerlo por sus afiliados”, chicaneó otra fuente que no puede ocultar su desdén por las organizaciones sindicales. Para la lectura del núcleo duro del partido amarillo dentro de Balcarce 50, las acusaciones de la CGT contra el Gobierno, son un pasaporte directo para profundizar la polarización que Cambiemos quiere disputar con el kirchnerismo en las PASO de agosto y en las generales de octubre. (...)".

Y Jorge Duarte en Infogremiales sostuvo que la situación puede complicarse:

"(...) el detonante fue lo ocurrido con el gremio que lidera Omar Plaini, pero no es lo único que tiene inquietos a los residentes de Azopardo. Los muchachos vienen molestos luego del fracaso del Consejo del Salario, el aumento de los despidos y las suspensiones en las últimas semanas, la sanción de la ley de servicio esencial que regula el derecho de huelga del transporte público cordobés y la ola de intervenciones de gremios, que ya tuvo sus primeros episodios en el SOMU, la FEIA, UPSRA y los judiciales mendocinos.

Sin convocar a representantes de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), espacio más cercano a CFK, pero con asistentes de las 62 organizaciones, la pata sindical macrista que hasta hace poco comandaba el fallecido Gerónimo “Momo” Venegas, el cónclave mantiene un importante nivel de tensión.

Las posturas más escuchadas hasta el momento fueron las de lanzar un paro nacional, sin movilización y sin asistencia a los lugares de trabajo (que en la práctica sería el segundo contra la gestión de Mauricio Macri), o la de convocar a una gran movilización para repudiar la situación económica del país y la ola intervencionista. (...)".