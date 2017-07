Desafuero: Para salvarse, De Vido depende del FpV y bloques pequeños

El pedido de desafuero y de detención del fiscal Carlos Stornelli al juez Luis Rodríguez desató una serie de especulaciones y cálculos acerca del futuro del actual diputado nacional Julio De Vido. Especialmente porque el presidente Mauricio Macri adelantó ayer (4/7) que el interbloque Cambiemos votará a favor de un hipotético desafuero. Más tarde, se sumaron los diputados de Sergio Massa tras la confirmación de Graciela Camaño. Y se descarta que la bancada Justicialista de Diego Bossio se incline en el mismo sentido puesto que en junio de 2016 apoyaron una resolución para autorizar el allanamiento al exministro de Planificación Federal.

Con este panorama, De Vido sólo pueda contar a su favor con los 70 legisladores del Frente para la Victoria, pero deberá buscar más apoyo y ya no hay más bloque grandes, sólo las pequeñas bancadas provinciales o unipersonales.

Cabe recordar que en una Cámara de Diputados de asistencia perfecta de sus 257 miembros, los dos tercios se logran con 172 diputados. Por el desafuera hoy habría 123 aproximadamente contando los 86 de Cambiemos y los 37 de Massa. A ellos se sumarían 17 de Diego Bossio, que ya habían apoyado una resolución para allanar a De Vido en 2016.

En aquel entonces, la Cámara de Diputados dictó una resolución para que el juez Luis Rodríguez pueda allanar su domicilio, lo que había frenado el exministro de Planificación amparándose en sus fueros.

Hubo 137 votos positivos, 49 negativos y una sola abstención, la del propio De Vido. Se superaron los dos tercios de los presentes porque no hubo asistencia perfecta del cuerpo.

Pero primero hace falta un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales una vez que el juez envía al Parlamento el pedido de desafuero. Allí, el oficialismo tiene 14 diputados sobre 34, mientras que el FpV-PJ cuenta con 8 legisladores. Con el massismo, el dictamen favorable al desafuero no tendrá obstáculos.

Mientras tantos, el tema está en debate este miércoles (5/7) ya que sesiona la Cámara baja para terminar de aprobar la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria.

En tanto, según consigna el portal La Política Online, el abogado del ex ministro, Adrián Maloneay, dijo que se presentó en la oficina de Stornelli y el fiscal no le entregó una copia de su pedido de desafuero. "Según me informaron, se mantenía en carácter reservado. En esta causa como en todas en las que se menciona a De Vido me he presentado y De Vido ha estado a disposición de la justicia, siempre", afirmó el letrado.

"Este pedido es inédito, y es además la primera presentación que efectúa el fiscal en el expediente. Hasta hoy la fiscalía a cargo de Stornelli no había realizado ningún acto de impulso procesal ni promovido una sola prueba cuyo resultado justifique ahora este pedido. Lo dicho nos hace sospechar de las verdaderas intenciones del fiscal en esta causa a días de iniciarse la campaña política", agregó Maloneay.