53 años de Barrett, Waters, Mason & Wright (antes de Gilmour)

El primer líder de la banda fue Syd Barret, aunque esto no duró mucho: su gran estrés y su elevado consumo de drogas, en especial LSD, provocaba enojos, abandonos y bloqueos mentales cada vez más frecuentes, y preocupantes.

Un día los demás integrantes de la banda llamaron a un amigo del líder, David Gilmour, con la simple intención de que ayudara a Syd, y si pasaba algo en vivo pudiera cubrirlo en la ejecución de la guitarra. En aquella etapa de la banda, su música apuntaba a un estilo totalmente espacial y psicodélico, con una evidente influencia de Barret.

Pink Floyd-Apples and Oranges Live 1967



Pero en abril de 1968, los demás integrantes del grupo votaron y decidieron quitar a Syd de la banda. En lugar suyo quedaría su amigo Gilmour y junto a Roger Waters, quién con la llegada de David pasó a tocar el bajo eléctrico, serían los principales compositores del conjunto aunque, si bien Syd ya no estaba literalmente presente, su estilo permaneció bastante tiempo.

En 1973 ocurrió la explosión, con El Lado Oscuro de la Luna, uno de los discos más conocidos en la historia de la música, y que marcó un antes y un después en el legado de la banda.

David Gilmous sobre Syd Barrett



Fue un álbum conceptual, el 8vo. de estudio, lanzado el 01/03/1973 en USA y el 24/03/1973 en el Reino Unido, construido a partir de las ideas que Pink Floyd había explorado en sus conciertos y anteriores grabaciones, que aborda el conflicto, la avaricia, el envejecimiento y la enfermedad mental (en este caso, inspirados en el deterioro mental de Barrett). Ya habían explorado una idea similar en The Man and the Journey, una pieza de música conceptual que tocaron en sus conciertos de 1969.

En diciembre de 1971, Pink Floyd se reunió para una gira por el Reino Unido, Japón y USA. Mientras ensayaban en Broadhurst Gardens (Londres) hablaron de la creación de nuevo material. Luego, en una reunión en casa del baterista Mason, en Camden, el bajista Waters propuso que el nuevo álbum podría formar parte de la gira. David Gilmour, el baterista Nick Mason y el tecladista Richard Wright avalaron la idea de Waters de hacer un álbum temático.

De todos modos, utilizaron algunos materiales que quedaban de trabajos anteriores. Ensayaron en un almacén de Londres de The Rolling Stones, y después en el Rainbow Theatre. Ellos compraron equipamiento nuevo: 9 toneladas de material en 3 camiones, y le pusieron como nombre provisional The Dark Side of the Moon (una alusión a los lunáticos) pero el título ya había sido utilizado por otra banda, Medicine Head, y lo rebautizaron Eclipse.

Lo estrenaron en The Dome, en Brighton el 20/01/1972, y al comprobar que el álbum de Medicine Head había sido un fracaso comercial, volvieron al The Dark Side of the Moon: A Piece for Assorted Lunatics, que se presentó a la prensa el 17/02/1972, con buena crítica.

Pink Floyd, "Dark Side of The Moon"



Se fueron de gira por Europa y USA, trabajando en los temas. Luego del viaje a Francia para grabar música para La Vallée, una película francesa del director Barbet Schroeder; y de la filmación del concierto Live at Pompeii, la banda ingresó a los Abbey Road Studios, de The Beatles, para el trabajo definitivo, utilizando algunas de las técnicas de grabación más avanzadas de la época, incluyendo grabaciones multipista y loops, sintetizadores analógicos, y con Alan Parsons como ingeniero musical.

El álbum llegó a N°1 del ranking Billboard 200 durante 1 semana, y permaneció en las listas 889 semanas (más de 17 años), el álbum que más tiempo ha permanecido en listas de la historia.

Pink Floyd, 1er. LP



Hubo roles bien definidos hacia adelante: Waters se inclinó más hacia lo artístico y el sonido, un rock casi sinfónico y hasta operístico; y Gilmour fue la voz principal de los Pink Floyd.

Mantuvieron su fuerte y clara crítica a la industria de la música, expresada en varias canciones como "Have a Cigar" o "Wellcome to the Machine". Y profundizaron sus letras con críticas a la sociedad y a los políticos en general.

El álbum doble The Wall (luego llevado al cine por decisión y con producción de Pink Floyd) es la expresión de ese descontento.

Pink Floyd "The Wall" LP 1



La idea le surgió a Waters cuando, en un concierto de la gira del álbum Animals, en Montreal (Canadá), el comportamiento agresivo de un fan de primera fila lo enojó y llegó a escupirle en la cara. Luego, disgustado consigo mismo, Waters comenzó a fantasear con la idea de construir un muro entre el escenario y la audiencia. Waters rechazaba la alienación que percibía de los fans hacia las superestrellas del rock.

Pink Floyd siempre abordaba sus espectáculos desde lo visual y lo sonoro, dejando al grupo en un 2do. plano, en la penumbra del escenario. Y es el eje de The Wall, sumando otros "ladrillos" como la guerra, la sobreprotección materna, el fracaso sentimental, la violencia policial, la educación infantil (la niñez de Waters) y la locura (Syd Barrett otra vez)... el concepto y la mayoría de temas del álbum son obra de Waters.

"The Wall" es la obra maestra de Waters y el disco más importante en la historia de la ópera rock. Y la película -que según David Gilmour no reflejó la obra musical- también fue un éxito en la versión dirigida por Alan Parker, quien enfrentado con Waters, dijo que fue "la experiencia más miserable de mi vida creativa". Gilmour confesó que sus problemas con Waters comenzaron durante la filmación del largometraje.

El problema fue que provocó el estallido de los egos: insoportable, Waters subestimó a sus compañeros, y el primero en cansarse fue Richard Wright, quién abandonó el grupo durante la grabación de The Wall.

La historia de "The Wall"



Así llegó el final de la 2da. era de Pink Floyd, con The Final Cut como último disco, totalmente del bajista, dedicado a las fuerzas armadas británicas y su traición para con sus veteranos, y hombres caídos en la guerra (el padre de Waters).

En 1985, Waters se despidió de sus compañeros, creyendo que Pink Floyd era una experiencia agotada. Pero entonces comenzó la 3ra. etapa de Pink Floyd, la Era Gilmour/Mason, quienes consiguieron presentar el 13er. disco.

Waters inició acciones legales contra Gilmour y Mason por los derechos de propiedad de la marca Pink Floyd. Pero perdió la demanda.

Entree 1985 a 1993, Gilmour y Mason se mantuvieron firmes, codo a codo y en aquel año regresó Richard Wright, para un nuevo disco, que incluyó el sonido de Gilmour con un poco de la vieja base del grupo, que estaba faltando.

Los 4, o sea Waters incluido, volvieron a reunirse en un escenario durante un concierto benéfico, el 02/07/2005.

Pink Floyd en Live8, 2005



Se puede decir que Pink Floyd terminó oficialmente con la muerte de Richard Wright, el 15/09/2008.