Enojo con el gobierno por impuestos a Netflix, Spotify, Uber y otros

"Airbnb no posee inmuebles, pero alquila millones de inmuebles en todos los centros de veraneo; Facebook no crea contenidos, Netflix no usa cables, UBER no posee vehículos, Alibaba no posee inventarios y Whatsapp no es una telefónica. Es la desmaterialización total de la economía, y esto trae problemas para los esquemas normativos", disparó el titular de la AFIP Alberto Abad en un evento realizado en La Rural, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Con esta lectura "novedosa" para Abad, la AFIP comenzará entonces a cobrar impuestos a las empresas exclusivamente online.

Según rescató Infobae, Abad explicó: "Desaparece la intermediación, y el que junta a las dos puntas hace un gran negocio. El canal de cable que compite con este servicio paga impuestos, ¿por qué no una plataforma?", se preguntó Abad. "Desde nuestra visión, el elemento que une todo esto es la desmaterialización de la base imponible. ¿Dónde le cobramos a Netflix? ¿Dónde le cobramos a UBER? ¿Dónde le cobramos a Airbnb? Esto tiene un impacto fundamental en el financiamiento de los países, y el financiamiento está asociado a la calidad de vida de los ciudadanos", justificó. "No es un tema menor".

Se trata de la nacionalización de una política que inició Mauricio Macri en tiempos de jefe de Gobierno porteño: a fines de 2014 ganó un juicio para el pago del 3% de Ingresos Brutos de servicios como Netflix.

Lo cierto es que finalizado el blanqueo, con un déficit fiscal al rojo vivo y el antipopular endeudamiento, el gobierno nacional se vio obligado a usar la creatividad. Por ello, también irá contra todos los comercios que evaden, incluso las carnicerías.

"A septiembre de 2017, todo el comercio, esto es los hoteles, los restaurantes, los profesionales independientes (contadores, psicólogos, arquitectos y médicos) que por lo general no saben lo que es una factura, van a tener que poner su post y habilitar el pago con tarjeta de débito. A diciembre de 2017, todo el sistema va a tener que cumplir con la obligatoriedad, y en marzo de 2018 vamos a incluir a los monotributistas", sostuvo Abad.

"El camino para reducir la presión fiscal es aumentar la base, lograr una distribución más equitativa de las cargas", aclaró.

Rápidamente se instaló la discusión en las redes e, incluso, no faltaron las 'conspiraciones' a propósito de la fusión Telecom-Cablevisión (Grupo Clarín):

El gobierno quiere que paguemos impuestos por tener Netflix y Spotify. Lo único que nos distrae de las cogidas que nos pega el gobierno. — La Super Vagales (@LaVagales) 5 de julio de 2017

El gobierno le va a poner impuestos a netflix y spotify ..asi que para pagarlos en casa propuse dar de baja el cable — MothMan (@TheMothTheMan) 5 de julio de 2017

"Netflix y Spotify" queda claro que el Gobierno quiere sacar guita de cualquier lado. Y lo terminamos pagando nosotros — Adrián Reddish (@Rouge_Deckard) 5 de julio de 2017

El gobierno quiere cobrar impuestos al uso de Netflix y Spotify. Permítanme sospechar que es una "ayuda" más a cableoperadores (Clarín) pic.twitter.com/ycsD5jX6SK — Lautaro FyM (@Lautafym) 5 de julio de 2017

así que ahora vas a pagar impuestos por tener netflix y spotify jajajjaajaj Aguante torrent. vieja. — WATSON HARRISON (@WATSONHARRISON) 5 de julio de 2017

El título correcto es "Ahora vas a pagar impuestos para ver Netflix y Spotify" pic.twitter.com/PgXZ3d2O8T — Tristán Grimaux (@autopolitics) 5 de julio de 2017