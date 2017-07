Lousteau: "A Larreta lo veo hasta en los videojuegos de mi hijo"

CIUDAD DE BUENOS AIRES. "Esta denuncia es para ponerse en la piel de nuestros voluntarios, que ven como el Gobierno de Rodríguez Larreta gastó hasta el momento $400 millones en publicidad oficial, más de 4 millones por día", señaló el precandidato Martín Lousteau en una conferencia de prensa realizada en el hotel Dazzler, de calle San Martín al 900. El Gobierno porteño había cuestionado que la militancia de Evolución pegaba cartelería de campaña en lugares indebidos.

La denuncia en cuestión fue por parte de Mariano Genovesi, apoderado de la UCR y también precandidato a diputado nacional por Evolución, quien presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires 2 recursos de amparo contra la administración de Horacio Rodríguez Larreta.



El 1ro. tiene por objeto que se ordene al jefe de Gobierno "adherir al régimen nacional de propaganda electoral en radio y televisión, garantizando de esta forma el reparto equitativo de publicidad a todos los espacios políticos".

El 2do. amparo solicitó que se ordene al Gobierno de la Ciudad "retirar toda propaganda o comunicación institucional que actualmente contenga las expresiones ´Vamos Buenos Aires´ y ´Sigamos Avanzando Juntos´, incluyendo pero sin limitarse a cartelería, medios audiovisuales, gráficos y comunicaciones digitales por cualquier medio (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, etc.)".



Según señaló el espacio que lidera Lousteau, esos mensajes "inducen el voto a favor de la alianza oficialista ´Vamos Juntos'", que tiene como primera precandidata a diputada nacional a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.



"Hoy Larreta gasta 2 veces y media más en publicidad que cuando asumió", señaló hoy Lousteau y agregó que "el PRO busca confundir el color partidario con el de la Ciudad; utiliza a empleados del Gobierno para tocarle el timbre a los vecinos, no entendemos para que sirven campañas como el 'Agradeselfie', pero queremos saber cuánto gastaron y si lo hicieron en blanco o en negro".



A su vez, señaló que "en Provincia, la gobernadora María Eugenia Vidal sí adhirió a la ley nacional de propaganda electoral para radio y televisión. Eso es hacer Democracia, contribuir a una mejor competencia de los partidos".



Lousteau también señaló que por la publicidad oficial "Larreta aparece hasta en los videojuegos de mi hijo. Incluso junto a Diego Santilli me aconsejan como compartir la mesa familiar"; y agregó que "con lo que gastan de publicidad en un día podrían pagar salarios a 315 docentes de jornada simple o renovar toda la flota de la línea E de subte", entre otras mejoras que mencionó el economista en materia de salud, educación y seguridad.



También cuestionó a Carrió por no reclamar estas cuestiones tal como ella lo hacía antes. "Queremos que reclame este tipo de cuestiones a Larreta como en 2013 y 2015, cuando éramos parte de UNEN. Lo mismo le pedimos a los legisladores de la Coalición Cívica y también candidatos, Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro, que firmaron junto a nuestro bloque un proyecto para regular la publicidad oficial".



"Creemos en los principios de Carrió, por eso le pedimos que interceda", señaló Lousteau y en relación a los desfavorables números de las últimas encuestas que ubican a la chaqueña muy por encima suyo y del kirchnerismo, añadió "nosotros vemos resultados a largo plazo. Es cierto que las encuestas no van muy bien, pero la sociedad es inteligente y lo demostrará este año".



En ese sentido, Lousteau habló de los debates que se vienen. Allegados al economista presentes en la conferencia coincidieron en que el oficialismo se apresuró en adelantar encuestas que ubican a Carrió por encima de los 40 puntos en las elecciones legislativas de este año, algo a lo que nunca llegaron desde que son Gobierno en la Ciudad y que por ejemplo, les daría quórum propio en la Legislatura.

Además, señalaron que las encuestas tampoco eran buenas en 2015, previo a los debates con Rodríguez Larreta y el candidato K, Mariano Recalde, pero luego Lousteau perdió por sólo 30.000 votos. También es cierto que Lousteau recibió el apoyo K en la segunda vuelta de las Ejecutivas de hace dos años. Habrá que esperar a los debates que se vienen.