Randazzo: "Estoy en contra de los fueros"

El precandidato a senador por el PJ Florencio Randazzo se pronunció este miércoles (05/07) "en contra de los fueros" que tienen los legisladores.



"Quiero ser muy claro en esto: estoy en contra de los fueros. Los hombres que tenemos responsabilidad pública nos tenemos que someter a la justicia como cualquier ciudadano común y dar todas las explicaciones del caso", declaró.



Si bien no mencionó a Julio De Vido, su frase aludió directamente a la situación del ex ministro de Planificación, luego de que el fiscal federal Carlos Stornelli pidiera su desafuero y detención en una causa por corrupción.



"Quienes fuimos funcionarios tenemos que dar todas las explicaciones de cara a la sociedad cuando somos investigados", consideró al ser consultado en torno al requerimiento presentado por el fiscal Stornelli, a cargo de la causa sobre un presunto fraude millonario en el yacimiento de Río Turbio.



En tanto, desde el kirchnerismo, el diputado nacional Héctor Recalde señaló que el ex ministro y compañero de bancada del bloque siempre se presentó ante la Justicia cuando fue requerido y recordó que "en una República rige la presunción de inocencia". "De Vido ha estado a derecho y cada vez que lo ha llamado la Justicia se ha presentado", sostuvo.

Las negociaciones ya han comenzado, ante la inminente resolución del juez Luis Rodríguez, quien podría efectivizar el pedido de Stornelli.

Urgente24 ya informó que para salvarse, De Vido depende del FpV y bloques pequeños. Mauricio Macri adelantó ayer (4/7) que el interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados votará a favor de un hipotético pedido de desafuero para De Vido. Los mecanismos parlamentarios requieren para poner en funcionamiento el proceso de desafuero que éste sea solicitado por un juez. Si hay dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales (sólo hace falta que la apoye la mayoría de sus miembros), el recinto debe aprobarlo con una mayoría agravada de dos tercios. En una Cámara con asistencia completa de los legisladores (son 257 los diputados), los dos tercios se logran con 172.

En ese escenario Cambiemos y el bloque de Sergio Massa –que también adelantó ayer que votará a favor del desafuero- suman poco más de 120. A ellos podrían sumarse los 17 de la bancada Justicialista de Diego Bossio y la centroizquierda. El Frente para la Victoria retiene 70 diputados. Entonces, la disputa será por los bloques provinciales.