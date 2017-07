Boca: Complicado lo de Pizarro y Medel, pero pelean por Centurión

Tras consagrarse campeón del Torneo de Primera División de AFA de 30 equipos 2016-2017 y en pleno mercado de pases, Boca Juniors se puso en marcha para reforzar el plantel profesional y de intentar mantener la base del equipo que lo llevó a la gloria.

Con el objetivo de afrontar el nuevo campeonato de Primera División que arrancará el 20 de agosto y para seguir en carrera para la disputa de las copas internaciones, el presidente de la entidad ‘xeneize’, Daniel Angelici, bajó las expectativas de los hinchas al asegurar que su club está “lejos” de sumar al zaguero central chileno Gary Medel y reveló que se “complicó” la llegada del volante Guido Pizarro, de cara al segundo semestre del año y a la participación en la Copa Libertadores 2018.

“Medel está lejos, es muy difícil. Y la llegada de Pizarro se complicó porque apareció un club de Europa. Contra eso no podemos competir”, afirmó Angelici en diálogo con TyC Sports.

Medel pertenece a Inter de Italia, donde cobra un salario muy alto. Y por Pizarro, quien juega en Tigres de México, hay una oferta concreta de Sevilla de España, aunque también se conoce que la familia del jugador prefiere seguir viviendo en el extranjero.

No obstante, tras las polémicas declaraciones que emitió Ricardo Centurión de que si no seguía en Boca se retiraba del fútbol, el titular de la entidad boquense se refirió al futuro del Wachiturro, dejó en claro que el ‘Mellizo’ lo quiere sí o sí y avisó que la dirigencia xeneize hará todo lo posible para darle el gusto al DT de “mantener al plantel” campeón.

“Me gusta escuchar que un jugador diga que quiere quedarse en Boca. Seguimos trabajando con el agente de Centurión, sabe cuál es la posición de Boca. Se verá cómo sigue en próximas semanas. Es un jugador que le interesa al cuerpo técnico, y vamos a tratar de mantener este plantel”, comentó el presidente de Boca en declaraciones a TyC Sports.

Cuando le consultaron si Néstor Ortigoza era el plan B si se caía definitivamente lo de Pizarro, fue tajante: “Nunca hemos hablado con el cuerpo técnico de Ortigoza”.

Ante la insistencia por un supuesto interés por el paraguayo, Angelici lanzó que “me han preguntado muchos periodistas, a todos los le dije lo mismo: todas las veces que nos juntamos con Guillermo, no ha salido el nombre” y aclaró que “cuando pase eso, y que el cuerpo técnico lo diga, ahí pensaré y daré una respuesta. No me lo imagino en esa situación porque me he reunido desde que terminó el torneo unas 5 o 6 veces con Guillermo por un buen rato, hablo muy seguido por teléfono, y nunca ha surgido el nombre de Ortigoza”.

Para cerrar el tema, declaró que el elegido “era Pizzaro” y no otro, porque “es un refuerzo de jerarquía”.

También reconoció un interés por Ramón Ábila que “es un jugador que a mí me gusta, que siempre ha manifestado sus ganas de jugar en Boca, pero esto es largo y recién comienza. Iremos ir analizando las responsabilidades”.

Angelici manifestó que habla “seguido” con Carlos Tevez, pero “nunca” sobre una posible “vuelta en diciembre” y desmintió la venta de Facundo Colidio, la joven joya de Boca, a Juventus de Italia por cinco millones de euros. “Hay dos ofertas de Europa y por mucha más plata de la que hablan los medios”, puntualizó.

Por último el presidente de Boca se refirió a la modificación del reglamento de la Conmebol, que amplió de tres a seis el cupo de incorporaciones para la etapa final de la Copa Libertadores de América.

“Modificar un reglamento a mitad de un torneo no corresponde. No es bueno, se beneficia a uno, y no estoy de acuerdo. Pero el guiño no fue sólo para River sino también para los clubes brasileños, que hoy mandan a nivel económico en el continente”, finalizó Angelici.