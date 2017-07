Los K pura CEPA llegan de Marte

La sinfonía Inacabada o “Inconclusa”, de Franz Schubert, lleva dos siglos de puntos suspensivos, sin que nadie pudiera llenarlos para ponerle punto final. La Revolución Productiva kirchnerista no se consumó en más de una década con viento internacional de cola y una burbuja inversora que tocó a las economías emergentes, menos a la nuestra, que se empeñaba en un modelo aislacionista de las potencias y tendía un lazo de dependencia demasiado jugada con el vecino Brasil. El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, admitió que el modelo nacional y popular terminó su ciclo en 2012 y no se lo reconvirtió hacia uno alternativo de transformación productiva. Ahora, desde la oposición y con vistas a las elecciones de medio término, aparece un instituto económico kirchnerista, critica a la experiencia macrista desde lo que su gobierno tampoco hizo y levanta banderas de la producción y el trabajo que fueron despreciadas en la gestión populista de CFK. El CEPA ensaya diagnósticos y proyecciones como si hubiera bajado de un plato volador.

