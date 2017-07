El día cuando Eddie Cochran encendió la magia entre Lennon y McCartney

El 06/07/1957, verano en el Hemisferio Norte, el grupo de música skiffle The Quarrymen ofreció un recital durante una fiesta organizada en los jardines de la anglicana St. Peter Church (iglesia de San Pedro), en Woolton, suburbio de Liverpool.

El skiffle era música folk influida por géneros como el jazz y el blues, que utilizaba instrumentos como la guitarra acústica y el banjo, peines, tabla de lavar, papeles...

Entre los adolescentes de la banda se encontraba un tal John Lennon, de 16 años, quien había nacido en el vecinario, en 251 Menlove Avenue, apodada "Mendips", y admiraba al estadounidense Elvis Presley, a quien quería imitar mientras empuñaba su guitarra.

Ivan Vaughan estaba convencido que en la ocasión habría chicas, y en plan de 'enganche' invitó a su amigo Paul McCartney, sin tener ni la más remota idea de lo que estaba provocando.



Paul tenía casi 2 años menos y un cierto conocimiento musical porque su padre tocaba la trompeta y en su casa había un piano.

Lennon y McCartney tenían un punto de arranque para su amistad futura: habían perdido a sus madres, y la música resultaba un refugio para seguir adelante. Paul había aprendido varios acordes en su guitarra que tocaba como zurdo.



The Quarrymen estaba formado por John en voz y guitarra, Eric Griffiths (guitarra), Len Garry (bajista de caja de te), Colin Hanton (batería), Pete Shotton (tabla para lavar ropa) y Rod Davis (banjo).

“En el fondo había una suerte de pequeño escenario en la cual tocaban unos muchachos. Me fije particularmente en uno de ellos con una camisa escocesa a cuadros, pelo rizado rubio y patillas, que tenía muy buena pinta. Estaba tocando una guitarra no muy buena. Aun así lo hacía bastante bien, recuerdo que me dejó impresionado”, recordó en una entrevista Paul McCartney.



Paul le pidió a Ivan que le presentara al personaje, que resultó ser John, a quien le mostró su conocimiento tocando “Twenty Flight Rock”, de Eddie Cochran.

Lennon lo invitó a participar de un ensayo de The Quarrymen, algo que le comentó a Shotton al regresar del concierto.



En aquel encuentro, McCartney le mostró algunas de sus composiciones y alentó a Lennon a componer temas musicales. Ambos se convirtieron en amigos y comenzaron a componer. El resto es historia.

¿Quién lo puede contar mejor que Paul?



"Al principio hubo unas cuantas personas que fueron realmente influyentes, como Elvis. Luego había gente como Jerry Lee Lewis. Buddy Holly fue una gran influencia porque escribía y cantaba sus propias composiciones, que era lo que hacíamos nosotros, y tocaba sus propios solos. Eso nos dio pistas. Eso es lo que hacían los Beatles. Esa fue la revolución. Ni siquiera los Rolling Stones lo hacían. Todo eso lo tomamos de Buddy", explicó McCartney.

Paul McCartney - Here Today (A John Lennon)



El debut de Paul con John fue el 18/10/1957 en el New Clubmoor Hall de Liverpool.

4 meses más tarde, Paul le presentó a Lennon, en un ómnibus, a compañero de colegio y amigo, George Harrison, quien le pidió la guitarra prestada a John y lo sorprendió tanto que en ese mismo momento fue aceptado en la banda: febrero de 1958.

George debuto con The Quarrymen el 13/03/1958. Sólo faltaba Ringo.

En el cementerio de St. Peter Church se encuentra la tumba de Eleanor Rigby, que se convirtió en título de una de las canciones de The Beatles. También en el cementerio está la tumba del tío de Lennon, George Toogood Smith, con quien vivió cuando era niño.