Trump advirtió a Kim sobre "consecuencias severas" pero sus 3 opciones son malas

El Presidente estadounidense, Donald Trump, alertó hoy (6/7) que Corea del Norte podría enfrentar "algunas consecuencias bastante severas" tras su desafiante ensayo nuclear 2 días atrás, aunque no especificó de qué se trata. "Va a haber que hacer algo al respecto", dijo Trump, en conferencia de prensa en Polonia. Sin embargo, explica Emily Rauhala de The Washington Post, USA enfrenta en este plano la oposición de Rusia y China, lo que limita dramáticamente sus opciones. Por ejemplo, la aplicación de nuevas sanciones sobre el país liderado por Kim Jong-un tendría poco efecto si no fuesen aapoyadas por China, su principal socio comercial.

Mañana comenzará la cumbre del G-20 en Hamburgo, Alemania, y entre los presentes estarán el Presidente estadounidense, el chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin. Corea del Norte es el elefante rosa que hará hervir el aire que respiren los 3 mandatarios cuando se encuentren cara a cara.

En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el miércoles (6/7), la embajadora estadounidense, Nikki Haley, acusó a China y Rusia de "darse las manos" con el líder norcoreano, Kim Jong-un, quien el 4/7 (día en que USA festeja su independencia), lanzó como prueba un misil que podría llegar a Alaska y que, asegura, tiene la capacidad para albergar cabezas nucleares. (Sin embargo, autoridades del Pentágono procuraron esta semana minimizar la amenaza que representa el proyectil intercontinental testeado por Corea del Norte, aduciendo que a Pyongyang todavía le falta mucho para entender la trayectoria y acceso de los misiles antes de que pudiera atacar con uno a Estados Unidos).

Haley regañó a Beijing y Moscú por no otorgar apoyo a una resolución que reforzaría las sanciones y dio a entender que Estados Unidos consideraría el uso de la fuerza. "Una de nuestras capacidades está en nuestras considerables fuerzas militares", dijo. "Las usaremos si necesitamos, pero preferiríamos no ir en esa dirección." El embajador suplente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vladimir Safronkov, dijo que sanciones más estrictas eran "inaceptables" y que la acción militar era "inadmisible". Un portavoz del ministerio de Exterior chino lo apoyó, llamando a la calma en respuesta a las declaraciones estadounidenses.

"Mientras que la administración de Trump ha dicho que todas las opciones están en la mesa para enfrentar a Corea del Norte, el secretario de Defensa, Jim Mattis, ha advertido previamente que un conflicto armado podría incluir 'probablemente el peor tipo de batalla en la vida de la mayoría de la gente', citando la amenaza que significan los cientos de lanzadores de misiles norcoreanos y las piezas de artillería dirigidas a Seúl", explica Rauhala.

Tras una reunión con Xi Jinping en abril, rememora el Washington Post, Trump salió confiado de que China presionaría a Pyongyang para detener el camino nuclear de Kim. Ese plan, tal como el Presidente estadounidense twitteó recientemente, "no funcionó". China tiene su propia agenda en Asia y en el mundo, y como potencia emergente, se niega a seguir la línea de intereses de otra potencia. El miércoles, Trump twitteó: "El comercio entre China y Corea del Norte creció por casi 40% en el primer trimestre (N de la R: no sabemos de dónde tomó los datos). Hasta acá llegamos con China trabajando junto a nosotros -- ¡pero debíamos intentarlo!"

Hasta el momento, la respuesta de USA ante el lanzamiento de Kim ha sido ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, llamados a sanciones más estrictas para aquellos que hagan negocios con los norcoreanos y alertas de alto nivel de acción militar; todas estas van a contramano de los planes chinos, explica Rauhala.

"El Presidente Trump fue tonto en tercerizar su estrategia para Corea del Norte a China", dijo Kelly Magsamn, autoridad del Pentágono sobre Asia durante la asministración de Barack Obama. "China puede seguramente tener un gran rol, pero no comparten nuestros intereses." La economía norcoreana depende casi exclusivamente de China. Beijing le provee a Pyongyang alimentos, combustible y maquinaria. Si China hubiese cortado el comercio, Corea del Norte hubiese estado en problemas. Pero está claro que no lo hizo.

Alex Ward, del portal Vox, nos recuerda que el desafío que representa Corea del Norte no es nuevo: presidentes anteriores como Bill Clinton y Barack Obama intentaron diferentes enfoques y todos fracasaron. "La política estadounidense hacia Corea del Norte no ha sido exitosa desde hace unas décadas", dijo Sheena Greitens, experta en Corea del Norte de la Universidad de Missouri, según revela Vox. "Estamos viendo las consecuencias de eso ahora".

El portal explica que las opciones que tiene Trump ahora son 3, y son todas malas: acciones militares, diplomacia o sanciones económicas.

> La opción militar de un "ataque quirúrgico" contra los norcoreanos probablemente terminaría con una represalia brutal contra Japón y Corea del Sur, que según Vox, terminaría quizás con cientos de miles de personas muertas.

> La opción diplomática implica que USA llegara a algún tipo de acuerdo con Kim para que detenga o minimice el desarrollo de armas nucleares. En las últimas décadas, sin embargo, el país no ha demostrado una sola intención de cumplir con acuerdo alguno.

> Las sanciones económicas implicarían causarle un dolor a la economía de Pyongyang tan grande que desistiera en su objetivo. Pero muchos de los ítems que el país desea y necesita, tales como armas y combustible, ya están altamente sancionados por USA, y Corea del Norte no ha cambiado el rumbo.