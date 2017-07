Socialistas impiadosos con la Casa Rosada

ROSARIO. Se palpita la campaña electoral en tierras santafesinas y los socialistas salieron a la caza de micrófonos para señalar con un dedo a Mauricio Macri, José Corral y la Casa Rosada. Desde reclamos por la deuda por cooparticipación, tratos preferenciales y la proscripción de la lista Fuerza para el Cambio -de Jorge Boasso-, todos esos temas compusieron el menú de críticas que le arrimaron al oficialismo nacional.

Entre los que dispararon contra Cambiemos se puede destacar al gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, quien se metió de lleno en la interna que naufraga en el espacio oficialista. "En Cambiemos Santa Fe no hay primarias porque proscribieron a una de las dos listas. Nunca, que yo recuerde, se dejó de habilitar una nómina porque existan algunos avales que, aparentemente, no son de las personas que aparecen firmando", deslizó el ex intendente rosarino.

Además, aleccionó: "La competencia interna enriquece la vida de los partidos políticos".

El escudero de Macri en Santa Fe, José Corral, no dejó pasar los dichos de Lifschitz y le respondió. "Evidentemente está mal informado. Presentaron avales con personas muertas y otras decenas que luego testimoniaron que fraguaron sus firmas, algo inaceptable para un demócrata", comentó el intendente santafesino.

Desde el PRO nadie recogió el guante públicamente pero en voz baja un dirigente amarillo afirmó que "Lifschitz no puede hablar de la competencia interna y esas cosas, si le quiso bajar la lista a María Eugenia Schmuck (precandidata a diputada nacional por el Frente Progresista) hasta último momento".

Pero las críticas no sólo se concentraron en la política electoral.

El gobernador también alertó sobre potenciales ajustes económicos en el horizonte post electoral. "Si hay ajustes ahora, en tiempos preelectorales, lo que se vendrá después de los comicios serán medidas restrictivas fuertes", advirtió.

El ministro de Gobierno de Santa Fe, Pablo Farías, también se subió al tren de críticas que le dejaron en la puerta de Balcarce 50. "Todos sabemos que los recursos son limitados, que hay que tener mucho cuidado en cómo se invierten pero no vemos que se esté tratando a todas las provincias de la misma manera. Tampoco pretendemos un desembolso de $25.000 millones de un día para el otro, como se hizo con la provincia de Buenos Aires en concepto de obras menores, que aquí está congelado desde hace años", afirmó Farías.

La estrategia de ligar a los candidatos de Cambiemos con Buenos Aires, porque están asentados allí o responden a intereses porteños, es uno de los aristas que explotará el Frente Progresista en su campaña rumbo a octubre.

En la cuna de la bandera y del socialismo tampoco se quisieron perder la oportunidad de fustigar al PRO y compañia.

Gustavo Leone, mano derecha junto a Pablo Javkin, de la intendenta Mónica Fein, afirmó que "los fondos que invierte el gobierno nacional en la ciudad son exiguos, casi todos contratos que vienen de la gestión anterior, pero los proyectos anunciados no fueron materializados".

Leone se sumó a los dichos de Farías y también pidió que la Nación "mire a Rosario con la misma equidad con la que lo hacen con otras ciudades del conurbano bonaerense u otras del interior del país".

El socialismo impiadoso cargó sus tintas y balas retóricas contra el oficialismo nacional. Polarizar en Rosario, en Santa Fe, Reconquista o Venado Tuerto contra los que se pintan la cara de amarillo será la estrategia de campaña que llevarán a cabo Luis Contigiani o María Eugenia Schmuck... Eso recién se sabrá el 13/08.