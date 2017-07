La ex de Boudou dijo que "fue utilizada impiadosamente"

Agustina Seguín, la ex novia de Amado Boudou, dijo, mediante su abogado, haber sido víctima del ex vicepresidente en la maniobra para hacerse de documentación de un viejo automóvil con papeles apócrifos.



En su alegato en el juicio el abogado de la ex novia de Boudou sostuvo que "Seguín es una víctima, fue utilizada".



El letrado dijo que Boudou la vinculó con el gestor y que ella accedió como parte de una estrategia porque estaba "afectada emocionalmente". Afirmó que fue usada "impiadosamente" y que el ex vicepresidente le "cargó una mochila."



"El auto vino con Boudou y se fue con Boudou", dijo el abogado al desligar a su cliente e involucrar al ex vicepresidente.



Hoy alegará la defensa de Boudou y el veredicto se conocerá el 1 de agosto.



El ex funcionario se presentó esta mañana ante los tribunales de Comodoro Py 2000, luego de que el jueves pasado comenzara la primera audiencia.



Al arribar a los tribunales federales de Comodoro Py, el ex número dos de Cristina Fernández hizo breves declaraciones a los periodistas y afirmó: "Yo he venido siempre a defenderme". "Presiento que se va a conocer que soy inocente", agregó.



En este juicio se investiga si Boudou falseó los papeles de la transferencia, en 2003, de un vehículo Honda CRX Del Sol modelo 92, que compró en la ciudad de Mar del Plata en 1993, cuando aún no era funcionario público ni se dedicaba a la política.



La fiscal del juicio Stella Maris Scandura solicitó tres años de prisión en suspenso para el ex vicepresidente por considerar que fue cómplice primario del delito de "falsedad ideológica".



También pidió tres años de prisión en suspenso para la ex titular del Registro Automotor 2 de esta capital, María Graciela Taboada de Piñero, el gestor Alberto Soto (e inhabilitación para ambos) y para Agustina Seguín, mientras que solicitó la absolución del gestor Rodolfo Basiami y requirió el decomiso del auto.



En su alegato, la fiscal Scandura dijo que está probado que los cuatro acusados acordaron la falsificación con un domicilio trucho, y que consignaron firmas adulteradas en otros formularios en las que no se aclaró un cambio de motor hecho al auto.