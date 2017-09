Wanda Nara y la propuesta de noviazgo a su hermana Zaira

Luego de vario tiempo las hermanas Nara se reunieron en el programa "Morfi, todos a la mesa" emitido por la señal de Telefe para charlar un poco sobre la vida privada de la novia del futbolista Mauro Icardi, Wanda Nara.

En uno de los bloques del programa la invitada fue sometida a un picante ping pong de preguntas y respuestas sobre sus novios donde admitiño que nates de salir con Mauro Icardi se lo ofreció a su hermana para que ella concretara una relación con el futbolista.

" Ni me imaginé que iba a llegar a esto con él. De hecho, ¡hasta te lo presenté! ”, confesó la rubia.

Ante la confesión de su hermana, Zaira, encontró el puntapié perfecto para comenzar a hablar sobre todo el asunto. “ ¡Yo estaba en pareja! Ella me quemaba la cabeza. Me decía ‘pero mirá a este chico’. Lo metió en la isla de Caras y no había nada entre nosotros. ¡Menos mal! ”.

Por otro lado admitió que hugo gran cantidad de conversaciones entre las ellas adelante del ex marido de Wanda. " ¿No te das cuenta lo buenmozo que es Mauro? Es topísimo, este chico la va a romper. Lo bueno es que no accedí" , sostuvo Zaira.

" ¿Es verdad que de todos los chicos que conocés, Jakob (Von Plessen) es el que mejor parado está en la vida? ", le preguntó la esposa de Mauro Icardi sobre "las virtudes" de su actual cuñado. " Voy a mentir, no me conviene hacerle esa prensa…" , le contestó su hermana, entre risas. Este fue solo el comienzo de un interesante interrogatorio que desembocó en polémicas confesiones de las Nara.

Incluso contó que Maxi López, exmarido de Wanda, fue testigo de estas charlas: “Te juro que era a la fuerza, hubo conversaciones adelante de tu ex marido en las que me decía: "¿no te das cuenta lo buenmozo que es? Es topísimo, este chico la va a romper’. Lo bueno es que no accedí”.

A lo que Wanda añadió: “¡ Eso espero! Creo que me enamoré yo de todo lo que le decía a ella. Soy muy buena hermana. Yo dije ‘lo pruebo’ y de última se lo paso (risas). No, mentira, En ese sentido somos re antiguas. Además, no coincidimos en nada ”.

Después llegaron las comparaciones de los novios de las modelos donde hablaron sobre el actual de Zaira,Jakob von Plessen quien tiene 34 años, es argentino pero de origen austríaco y se dedica a guiar safaris en África.

“Yo le digo todo el tiempo a Jakob que se saque esas alpargatas. Para mí, está vestido como el jardinero de casa ” y su hermana retrucó “ b ueno, para mí Mauro está vestido como un arbolito de Navidad”.

Se trató de un divertido desayuno lleno de perlitas entre las hermanas donde se habló de infidelidades, engaños y donde no se perdió oportunidad en sacar los trapitos al sol.