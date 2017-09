Unidad Ciudadana pidió apartar a la Gendarmería de las elecciones del 22/10

Voceros del partido Unidad Ciudadana mostraron su preocupación sobre como se pueda desarollar el comicio electoral del 22 de octubre, por lo que pidieron esta tarde (04/09) en a través de una conferencia de prensa realizada en el Instituto Patria, desplazar a los funcionarios de la Gendarmería Nacional y en su puesto, colocar a efectivos de la Fuerza Armada.

"Lo que nosotros estamos planteando es la sustitución de la porción que le corresponde a la Gendarmaría Nacional por personal de las Fuerzas Armadas. No habría tiempo y material para que sean reemplazadas todas las fuerzas de seguridad de aquí al 22 de octubre, pero históricamente la Fuerza Armada estuvo a cargo de los comicios electorales hasta hace unos años atrás, en donde las elecciones estaban desvinculadas las fuerzas de seguridad, policías, etcétera, quienes tienen una relación más directa con el vecino, que lo conoce, que puede ser amedrentado de otra manera respecto al personal de la Fuerza Armada, pero concretamente lo que solicitamos es que sean reemplazados los del personal de Gendarmería Nacional, que en ese sentido nos da más garantía porque no dependen del Ministerio de Seguridad".

Los voceros Fernando Espinoza, Leopoldo Moreau, Gerónimo Ustarroz, Graciana Peñafort y Vanesa Siley aclararon que esto no significaba excluir a otras fuerzas de seguridad, como por ejemplo la prefectura nacional, porque según los voceros "no habría tiempo operativo... pero si hay tiempo operativo para apartar a la Gendarmería, porque reitero, la conducción actual no genera ningun tipo de confiabilidad... porque evidentemente están siendo utilizados en términos de una política que genera un clima de tensión y violencia que proviene del propio Ejecutivo Nacional, en este y en muchísimos otros terrenos".

Aseguraron que el personal de la Gendarmería no está capacitado para afrontar la importancia que significan unos comicios electorales, en el cual, "deben haber equilibrio y armonía, porque ya están predispuestos con una fuerza política".

Del mismo modo, reclamaron que se realice una auditoría al software que se utilizó para contabilizar los datos del proceso electoral, ya que según los análisis que realizaron después de las PASO, hay resultados que son incorrectos y que podrían estar manipulados. Aseguraron que quieren velar por los 40 millones de argentinos y sus votos, para que "no tengan que esperar hasta las 5 de la mañana para saber la verdad... esperamos que este bochorno no se vuelva a repetir".