Maradona explotó con la formación de Sampaoli: “Veo esa formación y me asusto”.

El entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, probó en la práctica de la tarde de este lunes (04/09) un ensayo táctico con pelota parada al defensor de la Roma, Federico Fazio que se mantendría en el equipo por lo que habría solo tres cambios: Javier Mascherano, Ever Banega y Lautaro Acosta por Gabriel Mercado, Lucas Biglia y Marcos Acuña para el partido que la albiceleste animará frente a Venezuela que corresponde a la décimo sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 que se llevará a cabo el martes (05/09) en el estadio Monumental. Por otro lado, el ex entrenador y capitán del seleccionado argentino, Diego Armando Maradona, cargó duro contra Mauro Icardi y Sampaoli en que “hoy tenemos una selección argentina que, cuando veo la formación, me asusto. Creo que hay mejores jugadores que los que elige este hombre (Sampaoli)” y lanzó que “yo no pongo ni saco jugadores, eso lo tendrá que decidir Sampaoli con Messi, está claro. Si quisieron encontrar a Batistuta, le erraron muy lejos (por la presencia de Icardi)”.

Por Urgente 24 Lunes 04 de septiembre de 2017 20:53 hs Compartí esta nota Imprimir