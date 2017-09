Hay cientos de casos de desaparición de mujeres en el país, todos importantes, pero unos más mediáticos que otros, algunos causan conmoción en la sociedad y de otros tantos seguramente ni nos enteramos, todo depende de la "suerte" que tenga cada víctima en cuanto al tratamiento judicial y cobertura periodística de los casos, los que muchas veces son "tapa de diarios" durante una semanas, pero después quedan en el olvido. A todo esto, y cuando actualmente todo un país pide justicia por el crimen de Anahí Benitez, una adolescente de 16 años que desapareció y luego fue encontrada muerta, es pertinente preguntarse: ¿alguien está buscando a Claudia Ferro?,una mujer de 52 años que se le vio por última vez en diciembre de 2016.

Todo es misterio cuando se habla de la desaparición de una mujer solitaria de 52 años a la que no se le vio más desde diciembre del año pasado. Sus vecinos del barrio de Villa Luro sospechan que algo le pasó, y aunque aseguran que era poco sociable, consideran que la mujer, quien vivía sola con sus tres perros, al menos fuese dejando a algún vecino a cargo de sus mascostas, a las que según versiones "adoraba". Los perros, actualmente, se encuentran deambulando por las calles de Corvalán, en pleno corazón de Villa Luro.

Los vecinos de la Claudia Ferro fueron quienes denunciaron la desaparición de la mujer, cuando advirtieron a la justicia que en su casa estaban viviendo personas "extrañas y que no conocían" y que hacía tiempo que no se le veía a Ferro. "Ella nunca dejaría su casa, además quienes viven ahora son hostiles, si es que se fue de viaje como ellos dicen, es raro que ni siquiera se llevó su celular, no sé, algo raro pasó".

Los que hoy ocupan la casa aseguran que son amigos de Claudia desde hace años y que le están cuidando la casa porque "ella se fue de viaje". Pero todo sigue siendo un misterio, cada vez son más los que ocupan la casa de Ferro, e incluso, una bizarra pero real aparición de los "ocupa" en la televisión argentina dejó atónitos, no sólo a los periodistas, sino a los televidentes: Un hombre con una máscara de Mickey hablando con los medios.

El fiscal que lleva el caso ha tenido respuestas un tanto flojas en cuanto al avance de la investigación, el titular de la Fiscalía Criminal de Instrucción N°42, a cargo del doctor Carlos Velarde, ha dado algunas explicaciones en cuanto al caso.

Entre las demoras para llamar a declaración indagatoria a los ocupantes de la casa de Ferro dijo que "se estaban recopilando elementos en torno al delito de usurpación de la vivienda... Si hubo un atentado contra la vida o libertad de Claudia Ferro, nosotros no podemos descartar que (los ocupas) puedan haberlo cometido o no. No podemos llamarlos como testigos, es desprolijo que después los llame a indagatoria. Eso está bastante discutido en la doctrina", contó Valverde, quien reconoció que "no se sabe nada", sentenció.

Lo último que se supo es que el fiscal Carlos Velarde indagará en los próximos días una pareja extranjera que vive en la casa de Claudia Ferro, quienes le dijeron a algunos vecinos que ella les vendió la casa y se fue a Brasil.

El último posteo de Ferro data del 8 de enero y allí dice: “Me voy de viaje, no quiero saber nada con nadie”, sin embargo, nadie puede dar fe de que ella haya escrito ese mensaje a través de su red social Facebook.

Piden justicia:

Los familiares y amigos marcharon para pedir la aparición de la artista callejera, quien animaba fiestas y hacía figuras con globos a cambio de cualquier colaboración que le dieran los padres de los chicos a quienes les daba el "juguete".

"Claudia no salió en ningún momento del país. Es una mujer que vivía dignamente día a día. Era una artista callejera que no tenía nada, pero tampoco necesitaba nada", expresó Pablo Soler, primo de la desaparecida, en la última manifestación a favor de la mujer, que se realizó el pasado mes de agosto.

En el país existen 6033 personas buscadas que, por algún razón, se ausentaron. De ese total, 3228 son niñas, adolescentes y mujeres adultas. Los datos son del informe actualizado de PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación Sexual) y ACCT (Acciones Coordinadas contra la Trata de Persona). Por la insistencia de la Procuraduría y otras organizaciones, finalmente el año pasado el decreto 1093/2016 anunció la creación del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

Desde la Unidad de Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad le dicen a #BORDER que coinciden en términos generales con los números de personas desaparecidas aunque agregan que muchas veces las denuncias no se realizan, así que los números no son totalmente exactos. De todas maneras, los datos que manejan son altos: hasta el momento de firma del decreto 1093/2016, en octubre del año pasado, registraban todavía 4182 personas extraviadas.