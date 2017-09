"Con binoculares vi cómo a Santiago se lo llevó Gendarmería”

Cuatro integrantes de la comunidad mapuche que estuvieron presentes aquel 1 de agosto en el que la Gendarmería desalojó de la ruta 40 y la vera del río Chubut a un grupo de pobladores de la comunidad Pu Lof, en Resistencia de Cushamen, declararon ante el juez Guido Otranto en el juzgado de Esquel y afirmaron -a cara descubierta- que la Gendarmería se llevó a Santiago Maldonado.



También desmintieron el informe de la fiscal Silvina Ávila en el que asegura que no se pudo rastrillar la zona porque los mapuches se lo impidieron: “Es falso, pudieron recorrer toda la zona con helicópteros y drones”, afirmaron.



Los mismos integrantes de la comunidad Pu-Lof que ahora declararon a cara descubierta frente al juez son los que habían declarado encapuchados ante la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). Pero ningún testimonio había sido incluido en la causa debido a las condiciones en que fueron hechos: con los rostros tapados, sin declarar nombre y DNI y en el Pu-Lof.



“Yo vi cómo a Santiago se lo llevó Gendarmería”, dijo Matías Santana, uno de los que declaró, en una especie de conferencia de prensa en la puerta del juzgado. Y relató: “Desde el 31 los gendarmes estaban en la zona, pero fue al otro día a la mañana que deciden ingresar a nuestro territorio. Entraron reprimiendo a los integrantes de la comunidad, con armas y con una balacera. Tuvimos que replegarnos hasta el río. Yo para escapar agarré un caballo y crucé el río hasta subir a una loma”.



Santana agregó: “Desde la loma pude ver con unos binoculares cómo 3 gendarmes golpeaban a un bulto que tenía una campera celeste, una campera que yo le había prestado a Santiago esa misma mañana. Después de que le pegan, cargan el bulto y lo llevan hasta un Unimog, que luego pasan a una camioneta blanca que se dirige por la ruta 40 rumbo a Esquel”.



“No tenemos dudas. Yo vi cómo a Santiago se lo llevó la Gendarmería”, insistió.



Consultado acerca de por qué esperaron 34 días para declarar a cara descubierta, respondió que "ahora tenemos el apoyo de toda la sociedad. Aunque sabemos que seremos perseguidos, estamos confiados en que gran parte de la gente nos apoya".



También participó de la conferencia Soraya Maicoño, otra de las personas que declaró frente al juez Otranto. Y cargó contra la Gendarmería y contra el informe de la fiscal Ávila.



“Es falso que no hayan entrado en 'territorio sagrado' ─dijo─. Revisaron todo el terreno con helicópteros y drones, nunca se los impedimos. Pudieron recorrer toda la zona.Lo hicieron a pesar de nuestro pedido de que no entraran, pero es mentira que les obstruimos la búsqueda".

# Macri se reúne con Bullrich

El presidente Mauricio Macri encabezará esta tarde en la Casa de Gobierno una reunión de seguimiento de gestión del Ministerio de Seguridad, junto a su titular, Patricia Bullrich.



Según la agenda oficial, a partir de las 15:30, el mandatario se reunía con Bullrich en el Salón Norte de la sede gubernamental, donde se presentará el estado de situación de las políticas del área.



No estaba descartado que del encuentro participarán junto a Bullrich, el secretario de Seguridad, por Gerardo Milman y el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti.



Asimismo, se esperaba que asistiera el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien en declaraciones a la prensa manifestó este martes que en el Gobierno están "muy contentos con el trabajo que lidera" la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich "en el combate contra el narcotráfico y la reforma" que encara "en las fuerzas de seguridad".