Para Gils Carbó, que Macri le haya pedido la renuncia es "violencia de género"

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, encuadró al pedido de su renuncia que hizo tiempo atrás el presidente Mauricio Macri dentro de “patrones de violencia de género”. Tanto el mandatario como otros funcionario han calificado a la jefe de los fiscales como "una militante kirchnerista", por lo que le solicitaron un paso al costado.

Antes de participar de un acto sobre violencia de género en el Centro Cultural La Toma de Rosario, Gils Carbó mantuvo un breve encuentro con periodistas y si bien no quiso profundizar sobre las presiones del primer mandatario para que deje su cargo, dijo: “Son declaraciones políticas a las que me he referido en otras oportunidades y no me parece que hoy, con este motivo del acto, sea un momento de reproducir patrones de violencia de género”.

Por otro lado, la procuradora aseguró que la desaparición de Santiago Maldonado es “un caso de mayor preocupación del Ministerio Público Fiscal” y aclaró que “hay una fiscal interviniendo, a quien le hemos dado todo el apoyo de la institución”.

Gils Carbó enumeró la presencia de “las procuradorías especializadas, como de la ciberdelincuencia que investiga la ruta de los teléfonos y los entrecruzamientos de los llamados” y la “actuación de la procuradoría de violencia institucional que tiene una visión específica de cómo actuar cuando alguien ha desaparecido en un contexto de represión”.

La funcionaria pública afirmó que es necesario esperar lo que resulte “de la prueba y lo que diga el juez” y aclaró: “No he tenido la causa en mi mano, yo no intervengo en la prueba”.

Sobre las críticas a cómo se realizaron algunos de estudios de activación de teléfonos -un amigo de Maldonado lo llamó después del 1º de agosto y alguien atendió unos segundos-, señaló que “el peritaje se está haciendo así que los resultados no los tenemos”.