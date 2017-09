La justicia opaca el gran casamiento griego de Vicky Xipolitakis

Victoria Jesús Xipolitakis, una vez más, vuelve a ser noticia por 2 motivos. Por un lado, este martes 5/9 anunció que se casa con su novio multimillonario, Javier Naselli (52), con quien vive en Nueva York (USA).

Pero, no son todas buenas para Vicky. El Tribunal Oral Federal 4 la intimó a dar cumplimiento a la probation que recibió a cambio de suspender el juicio en el plazo de 48 horas. Por eso, deberá hacer tareas comunitarias no remuneradas en Caritas Argentina por 288 horas durante 1 año y medio. La probation fue otorgada por la fiscal federal Stella Maris Scandura.

Xipolitakis había sido procesada por haber puesto en peligro la seguridad del avión AU 2708 de Austral que viajaba de Buenos Aires a Rosario el 22/6/2015, junto a los ex pilotos Patricio Zocchi Molina y Federico Soaje. La mediática había estado presente en la cabina durante todo el trayecto y hasta le permitieron realizar el despegue. Se trata de un delito castigado por el artículo 190 del Código Penal que tiene penas de 2 a 8 años de prisión.

Para contrarrestar los malos momentos, Vicky anunció en el programa 'Morfi, todos a la mesa' (Telefé) su casamiento con Naselli. "Con Javier apostamos a un futuro juntos. En el 2018 nos casamos", dijo la mediática, sin que nadie se lo preguntara.

“Es lo que me propuso él, y yo le dije que sí", agregó. Zaira Nara también le preguntó si quería formar una familia, a lo que Vicky respondió: "Sí, quiero tener hijos. Siempre quise tener hijos y él quiere tener hijos desde que me conoció".

"Javier tiene muchas ganas de que el casamiento sea en Nueva York. Es mi gran casamiento griego, obvio que me gustaría que esté toda la gente. No me gusta dejar gente afuera. Si me caso, todos los que formaron parte de mi historia tienen que estar. Si me caso por primera vez, tiene que ser algo único, lindo y mágico. Él quiere que sea algo más íntimo", contó sobre cómo será la gran fiesta.