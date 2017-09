Apareció un nuevo heredero de Iglesias

Julio Iglesias es un cantante, compositor, empresario, abogado y exfutbolista​ español.

A lo largo de su vida ha recibido en dos ocasiones el premio Record Guiness. En 1983, se lo consideró como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo, y en 2013 como el artista latino que más discos ha vendido en la historia.

Es reconocido como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta hoy día.

En su país, España, es el artista que más discos ha vendido, con 23 millones de ejemplares.

Además, se estableció el 8/09 como el "Día de Julio Iglesias" en Miami desde 1997 y se ve su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 1985. El 23/04 de 2013, entró en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Hasta el momento, se conocía que el cantante tenía un total de 8 hijos, entre ellos, el famoso cantante Enrique Iglesias quiene siguió los pasos de su padre en el mundo de la música.

Sus tres primeros hijos fueron fruto de su matrimonio con Isabel Preysler

(una "socialite" hispano-filipina de gran popularidad en la prensa rosa española.), y los otros cinco chicos (Miguel Alejandro, Rodrigo, Victoria, Cristina y Guillermo) los tuvo con su segunda y actual pareja, Miranda Rijnsburger, con quien ya lleva más de 20 años de relación.

Pero ahora apareció un hombre de 40 años, Javier Sánchez Santos, que pide ser reconocido como hijo del músico y que este lunes 4/09 presentó, en los juzgados de la ciudad de Valencia, una demanda sobre su paternidad.

"Tiene tiempo para rectificar" y no le guardo rencor.", afirmó el presunto nuevo hijo sobre su padre.

Sánchez Santos insiste en que tiene en sus manos una prueba "irrefutable" de ADN, conseguida por "el mejor equipo de detectives del país" y que cuenta con "el mejor bufete de abogados" para poder llegar el caso adelante.

"Han tenido que pasar 27 años para conseguir una prueba de ADN que mi padre biológico siempre ha rechazado. Esa prueba indica al 99,9 % que soy su hijo y que mi madre siempre ha dicho la verdad. Es hora de que la justicia repare el daño" , ha sostenido.

" En este tipo de juicios lo que vale, la prueba más importante, es la científica, la genética, y contra esta prueba pocos medios probatorios hay. En este caso, el porcentaje de compatibilidad es muy alto y, si presentamos la demanda, es precisamente porque tenemos el convencimiento de que genéticamente es hijo de Julio Iglesias" , ha añadido el letrado.

"El hecho de tomar la iniciativa en la búsqueda de pruebas para luego tratar de reabrir el caso me animó a llevarlo adelante. Tengo fuerza, cuento con una prueba irrefutable, y en el futuro se verá que hay muchas cosas que se han dicho que nos son ciertas. Quedan sorpresas por salir, ahora no es el momento. A mi madre se la tachó de muchas cosas que me han dolido y quiero hacerle este regalo, es el momento", concluyó Santos.

Mientras tanto el cantante espera con ansias sus 74 años que llegarán el 23/09. Veremos si la fiesta contará con la presencia de un noveno hijo en la familia Iglesias o si tan solo se trata de alguien con segundas intensiones.