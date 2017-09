Nueva campaña gratuita contra la Hepatitis "C"

La hepatitis es una inflamación del hígado el tipo "C" es causado por el virus VHC. La hepatitis C generalmente se disemina a través del contacto con sangre infectada. También puede contagiarse a través de las relaciones sexuales con una persona infectada y de madre a hijo durante el parto.

La mayoría de las personas que están infectadas con hepatitis C no tienen síntomas durante muchos años. Algunos de los síntomas, pueden ser gripe, ictericia (una coloración amarillenta de la piel y los ojos), orina de color oscuro y deposiciones pálidas. Con un análisis de sangre se puede saber si una persona tiene el virus.

La hepatitis C es una condición crónica, potencialmente grave que, con los antivirales de acción directa se puede curar en más del 95% de los casos. Se puede contagiar a través de sangre infectada, fundamentalmente por transfusiones de sangre y hemoderivados antes de 1993 (año en que se incluyó el virus en los controles pretransfusionales en la Argentina), el uso de instrumental médico y odontológico mal esterilizado, por compartir cepillos de dientes, afeitadoras, jeringas u otros elementos cortantes, a través de la realización de tatuajes y piercings sin los cuidados necesarios, relaciones sexuales sin protección.

En Agosto, comenzó a llevarse a cabo en el país una serie de test rápidos con el objetivo de poder detectar la famosa enfermedad hepatitis C que fue de gran ayuda ya que muchas personas lograron informarse si tenían o no la enfermedad ya que se trata de una enfermedad que se torna silenciosas y que la mayoría del tiempo, 6 de cada 10 infectados no saben que lo están.

Desde el 4 al 15/09 en distintos hospitales de todo el país, se podrá acceder en forma gratuita a este rápido y novedoso método diagnóstico, que con tan solo una muestra de sangre del paciente se puede conocer el resultado en tan solo 30 minutos. Estos análisis serán incorporados en forma definitiva a partir del año que viene, según Gabriela Vidiella, coordinadora del Programa Nacional de Hepatitis Virales.

El Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales del Instituto Carlos Malbrán y la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (AAEEH) es el encargado de llevar adelante la nueva campaña.

" Como la mayoría ignora que padece la enfermedad, tenemos que salir a buscarlos para que lleguen al diagnóstico y podamos tomar las medidas necesarias para preservar su salud, controlar el estado de su hígado y curarlos" , sostuvo Jorge González, jefe del Servicio del Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales del Malbrán.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene el enorme deseo de poder eliminar completamente el virus para 2030. Es por eso que cada rincón del país será recorrido con estas campañas. Se irá desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. "Muchos creen que no estuvieron expuestos a situaciones de riesgo de contraer hepatitis, pero la gran mayoría de los diagnósticos sorprenden a la persona ", afirman los organizadores.

Es importante realizarse los chequeos de rutina, consultar a los médicos y realizar este tipo de exámenes que pueden atrapar la enfermedad a tiempo.