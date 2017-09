Redgrupal y una mano a los jóvenes adictos

Redgrupal" es una Red solidaria en Salud Mental dedicada a realizar actividades no aranceladas, como un aporte a la Comunidad. En esta oportunidad se realizará un Taller de escritura creativa, lectura y reflexión a cargo de la escritora y poeta, también formada en Psicodrama, Laura Yasan.

La escritora ya ha hecho varias experiencias positivas con jóvenes en tratamiento en el área literaria. Sus poemas fueron publicados en diferentes revistas literarias del país y del exterior, como así también en numerosas antologías.

Ha coordinado talleres de escritura en distintas unidades penitenciarias, institutos de menores, hogares de ancianos, bibliotecas municipales y en forma privada, tarea que desarrolla hasta el presente.

En la actualidad, se dedica intensivamente a explorar en la combinación de diferentes ramas del arte con técnicas psicodramáticas, disciplina en la cual se recibió en 2011.

La fundación fue creada por Marcelo Raul Choclin. Oriundo de Bahía Blanca, se graduó de la Universidad de Buenos Aires como Licenciado en Psicología.

En el lugar han creado un espacio dedicado pura y exclusivamente a las adicciones y a la salud mental con el nombre Anajnu. "ANAJNU para mí es una manera diferente de entender la Salud Mental, tal como lo traté de transmitir en Redgrupal, red solidaria en Salud Mental que organicé en el año 2015", afirma Choclin.

"ANAJNU" incluye 4 áreas: Programa central RMR (Recuperación del Marco Referencial) para Adicciones y problemáticas de impulsividad, (medio hospital de día) ( grupos, Multifamiliar, Talleres)(busca la abstinencia completa), Dispositivos Especiales: Grupos complementarios en diversas temáticas: ansiedad, trastornos alimentarios, enfermedades crónicas, fortalecimiento para padres, apuntalamiento para adictos recuperados, Conflictiva adolescente con la familia, Consumo de alcohol arriba de los 40 años, Consumo problemático con objetivos (si no se desea la abstinencia completa). Estos grupos están organizados en Módulos de tiempo acotado y se complementan con el trabajo con la familia y la red social. Talleres de Prevención y por último, el área de docencia.

Su modalidad del trabajo preventivo es a través de Talleres y charlas para docentes, padres y adolescentes en escuelas, en centros comunitarios y en clubes. Principalmente se encargan de trabajar sobre diversas situaciones de preocupación que surgen desde los participantes, haciendo un trabajo vivencial a través del psicodrama, y la posterior elaboración. También responden a las preguntas e interrogantes en los aspectos informativos en cuanto a los daños y consecuencias que traen aparejado los diferentes consumos de sustancias y el estilo de vida que conllevan.

Además, trabajan sobre los indicadores tempranos que permiten a las familias y a los docentes estar en alerta en relación al consumo de los jóvenes.

Hacen hincapié pura y exclusivamente sobre la calidad de los aspectos vinculares tanto docente/alumno, como dentro de la familias en cuanto a la comunicación y el contacto afectivo cotidiano necesario con los hijos.

El trabajo Terapéutico-Relacional con las familias y los grupos colaboran a este el espíritu co-constructivo. El Psicodrama permite entender "un situ" que vive el otro más allá de lo que relata. Lo que vive cada uno es su "verdad", lo mas preciado que tiene en cuanto a su vida personal y a su intimidad.

El programa ANAJNU busca mediante sus dispositivos terapéuticos provocar un fuerte impacto en las estructuras comórbidas tanto individuales, familiares, sociales, y culturales, atacando todos los flancos posibles de esta problemática.

Consideran que el joven drogodependiente está afectado principalmente en su manera de relacionarse consigo mismo y con los demás, busca en el consumo algo más que una experiencia recreativa y placentera, para embarcarse en un proceso anestésico, y de progresiva disociación, en relación a sus sentimientos, necesidades e integridad personal.

Complementariamente la familia tiene dificultades en el contacto y comunicación con el joven, y en la asunción por parte de los padres/tutores de roles jerárquicos y diferenciados que permitan una contención y ubicación clara por parte del joven en su proceso de desarrollo personal. Este padece un déficit, en su capacidad de autocontrol, anticipación y capacidad de tolerancia a la frustración. En general el problema se desencadena porque sus familias no han logrado ponerles suficientes límites, y les han dado acceso a una libertad que no han podido asumir.

"Más allá del modelo de abordaje desde el cual uno se pare, lo más importante son las personas y la necesidad de evaluar que es lo mejor que uno le puede ofrecer a la gente en cuanto a recursos y propuestas y no al revés. Nuestra sociedad necesita de todos nosotros que nos apoyemos en la cooperación, los grupos y las redes, superando el individualismo y la rivalidad. La idea que tuve de abrir esta página es para crear un espacio de opinión y comentarios sobre temas, experiencias, visiones, ideas, recursos, que nos permiten transitar el día a día con una mejor calidad de vida individual y colectiva", sostiene el creador de Redgrupal

El lugar de encuentro del taller será la sede Anajnu ubicada en la calle Junin y Corrientes el próximo viernes 29 de septiembre a las 15. Es una actividad no arancelada y es una gran oportunidad para apoyar a todos los jóvenes que día a día luchan para alejarse de esta difícil situación.

Un texto de Choclin titulado "Pedro y la desesperanza":

Pedro toma alcohol desde los 8 años, en una familia cuyos abuelos y padre fallecieron de cirrosis. Dejó la escuela primaria en 4º, en medio de la violencia ente los padres, su madre lo deja junto a 8 hermanos, se quedan con su padre que fallece unos años despues. Actualmente tiene 24 años, no paró nunca de tomar, entró en la delincuencia, con el objetivo de tener plata fácil y comprarse alcohol. Es conciente que toma para no sentir una tristeza que arrastra desde chico, tiene una causa penal por robo a mano armada, pero ya desde adolescente era citado en los tribunales de una localidad de la Provincia de Buenos Aires. No tiene ganas de vivir, se junta con pibes como él para consumir y conseguir plata, pero esta cansado, está enojado con su familia, lo empezaron a atender en el hospital, le dieron una medicación, y entrevistas psicológicas, fue un dia y le dijieron que la Doctora estaba de licencia, entonces se dijo “estos son jodidos también, no sigo vuelvo a los mismo”. Una noche a la madrugada Pedro estaba borracho y tirado en una esquina, lo ve un hombre que pasa con su auto, se apiada, lo lleva a la guardia del mismo hospital que “lo abandonó”. Lo veo esa mañana, sonrisa cínica: “Doctor , ya está, ahora me voy y me tiro a las vias del tren” Ese dia coincidió que la Dra. que lo atendió estaba, lo viene a ver, Pedro la agarra de la mano, como un salvavidas, con fuerza, a llanto limpio, “si ud. no me deja yo hago un tratamiento, pero solo si ud. va a estar, eh?

Pedro ahí abre una puerta, una esperanza es, alguien que pide una mano, en ese instante, es alguien que tiene una construcción del mundo y de la vida de que no se puede esperar demasiado, solo volver a vivir el abandono. Vulnerabilidad social y psicológica.

¿Si no hay institución donde mandar a Pedro como se lo rescata? Esta internado unas semanas en el hospital general, que por la nueva Ley de Salud Mental, está obligado a internarlo, se desintoxica (en el mejor de los casos si no se fuga antes), se le da el alta y se lo deriva a algun centro ambulatorio , pero no alcanza, es mas fuerte su adicción que su voluntad. Pedro entonces no va a los turnos dados, la familia tampoco lo acompaña, vuelve a lo mismo de antes , es lo que mas conoce, es lo que su cuerpo le pide, es lo que su mente se acostumbró, una vuelta a la nada.

O creemos que los cientos y miles de jóvenes que andan con armas, viven anestesiados, empastillados, fumados, ¿podemos llegar a imaginar como es la vida de cada uno de ellos? ¿Podemos llegar a pensar cuantos Pedros hay que no les importa morir, que están en el límite de la oscuridad, y no les importa nada, ni la vida de ellos ni la vida del otro?