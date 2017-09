Daenerys Targaryen y Jon Snow, stars de Dolce & Gabbana

Los galanes Kit Harington y Emilia Clarke, actores de la reconocida serie Game of Thrones (GOT) protagonizaron la última campaña de la marca de ropa Dolce & Gabbana con cuatro videos promocionales para The One Eau de Parfum y The One for Men.

Por Urgente 24 Martes 05 de septiembre de 2017 20:47 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir