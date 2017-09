Macri apagando incendios: Tregua (por ahora) con movimientos sociales

Los movimientos sociales que nuclean a los tres grandes grupos piqueteros de la Argentina decidieron levantar las medidas de fuerzas y las protestas que iban a llevar a cabo, ante la convocatoria del Gobierno a una reunión -que se realizará mañana- destinada a evaluar el presupuesto de la ley de emergencia social y la aplicación de la emergencia alimentaria.



Durante un encuentro que protagonizaron esta mañana la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), se acordó postergar todas las actividades de protesta que iban a comenzar mañana y que incluían la movilización a los supermercados de todo el país para reclamar alimentos y el corte de rutas.



“Luego de establecer algunos diálogos con funcionarios del Gobierno, los movimientos sociales decidimos suspender el pedido de donaciones en supermercados”, expresó a Infobae Daniel Menéndez, el coordinador de Barrios de Pie. De esta manera, se encauzó el diálogo con el gobierno que el viernes pasado terminó en una abrupta reunión en la que no lograron consensos sobre la aplicación del presupuesto para la emergencia social y los movimientos sociales habían decidido aplicar un plan de lucha.



El triunvirato piquetero se reunirá mañana, a las 13.00, con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca; y el Ministro Coordinador de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana.



“Esperamos que está reunión sea fructífera para avanzar con la plena implementación de la ley de Emergencia Social, cuyos montos aún no han sido instrumentados en su totalidad y representan una importante ayuda para las familias humildes”, afirmó Menéndez.



Cabe destacar que mientras que el Gobierno dice que ya se había ejecutado gran parte de los 10.000 millones de pesos para la emergencia social de este año, los movimientos sociales sostienen que esto no es así y que en ello se cuentan otras partidas y presupuesto que no hay ejecutado aún.



“En un encuentro la semana pasada, los funcionarios afirmaron que no se iba a avanzar con la implementación de la Emergencia Social. Pero en conversaciones que mantuvimos esta semana, se han mostrado más sensatos en cuanto al cumplimiento de la ley, por lo que suspendemos las actividades que teníamos programadas, a la espera de que los funcionarios se comprometan con este tema tan delicado”, dijo a Infobae el vocero de Barrio de Pie en virtud de rencauzar el diálogo con la Casa Rosada.



De este modo, con la convocatoria a una reunión, el Gobierno buscar desactivar cualquier tipo de protesta en un año electoral. Lo mismo ha hecho la Casa Rosada con la CGT, que amenazaba con realizar un paro nacional.



El pasado lunes, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se reunió con los principales referentes del consejo directivo de la central obrera. “Volvemos al diálogo”, destacó el funcionario tras el encuentro. Antes, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, Juan Carlos Schimd, le había bajado el tono a la posiblidad de una huelga al asegurar que intentarán "reconstruir" el diálogo con la Casa Rosada.