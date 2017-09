Guerra en Twitter por la renuncia (o no) de Patricia Bullrich

El nombre de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se convirtió este miércoles en el principal trending topic de la red social Twitter como parte del hashtag #BullrichRenuncia en el marco de una campaña que busca un paso al costado de la funcionaria por su actuación en la causa por la desaparación de Santiago Maldonado.

Punta de lanza de esa campaña virtual es el partido Libres del Sur, que tiene como principal exponente a la diputada Victoria Donda. Donda fue quien aseguró que, en su presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Bullrich reconoció que "por ahí a algún gendarme se le pasó la mano" en el operativo en Chubut, donde se habría visto por última vez al joven artesano.

Libres del Sur le reprocha a la ministro haber defendido el accionar de la Gendarmería sin medias tintas, que rechace la carátula de 'desaparición forzada' que lleva la investigación y que haya divulgado información sobre testigos reservados.

No sólo ese partido -aliado de Sergio Massa, por cierto- se sumó la movida en Twitter. Nicolás del Caño, candidato del Frente de Izquierda, también pidió la renuncia de Bullrich y apuntó contra Pablo Nocetti, jefe de Gabinete de Seguridad, y a quien le adjudican haber encabezado el operativo de Gendarmería el 01/08. Tuiteros kirchneristas también aprovecharon el ataque a la ministra-

Por ahora, Bullrich contó con el respaldo del presidente Mauricio Macri y de varios funcionarios del Gabinete, quien han defendido su labor en el caso. Pero los tuiteros macristas también hacen su aporte tratando de dar vuelta el sentido del hashtag que se volvió popular.

