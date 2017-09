Nicole Neumann presentó su programa en el Monumental y con Moyano

Nicole Neumann y Facundo Moyano fueron vistos en el partido de la Selección contra Venezuela, que se jugo en el Monumental ayer martes 5/9 por la noche.

Fue la oportunidad para mostrarse ante las miradas de todos los presentes, mientras compartían un palco para ver al equipo de Jorge Sampaoli. En tanto, el ex de Nicole, Fabián Cubero miró el partido junto a sus hijas y sus amigos Tomás Guarracino e Ivana Figueiras.

Días atrás también se filtró un video de Moyano y Neumann en un ascensor de un edificio. "Me pareció un bajón, una violación absoluta a la intimidad. No está bueno no poder respirar sin que trascienda", había dicho la modelo.

Pero, además del romance con el diputado nacional del Frente Renovador, Nicole Neumann se acaba de lanzar como conductora y aprovechó para hablar sobre la reciente relación, que después confirmó ante todos en el partido de la Selección. El pasado lunes 4/9 fue el estreno de Tardes Nuestras, conducido por la modelo y Roberto Funes Ugarte, y que se emite en la señal KZO, de la productora Kuarzo Endemol Argentina (ex Endemol Shine Argentina), liderada por Martín Kweller. El 1er invitado fue Flavio Mendoza, amigo de la modelo y quien acusó a Moyano de aprovechar mediáticamente el romance.

"Yo te quiero soltera", le dijo Mendoza a su amiga. Y agregó, ante la pregunta de Robertito: "Yo no lo apruebo. Ante la duda, se lo dije en un mensaje. No quiero que hagan prensa de ella". Nicole negó que el diputado la esté usando por prensa. "No. No es así", explicó.

"Si ella es feliz, la voy a acompañar hasta el infierno, pero nosotros somos expuestos y algunos se aprovechan de eso. Me da miedo", agregó Flavio.

Además, Mendoza contó que se habían cruzado en el programa PH, conducido por Andy Kusnetzoff. "En un corte, el señor atrevido estaba muy interesado en saber si yo había tenido algo con Nicole. Después, cuando pasó todo, me cayó la ficha de por qué preguntaba tanto", dijo el bailarín.

Otras de las estrellas del nuevo canal son Pico Mónaco, Carolina 'Pampita' Ardohain , Marcela Tinayre y Mariano Iudica, entre otros.

Video