Peña: “Lamento la mala fe de la diputada Donda”

Como era de esperar, el caso de Santiago Maldonado ocupó gran parte de las preguntas de los senadores al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su informe de gestión.

Al respecto, Peña subrayó que “es irresponsable atacar a Gendarmería como institución” a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, el tema que volvió a dominar las preguntas de los legisladores de la oposición, sobre todo del PJ-FpV.



“Es irresponsable atacar a Gendarmería como institución, una institución muy respetada y querida en nuestro país, que está colaborando en la lucha contra el narcotráfico y cubriendo nuestras fronteras”, señaló el funcionario, y agregó que a esa fuerza “la están investigando de arriba abajo, y está bien que así sea”.



Peña sostuvo que “no ha habido ni una sola acción del Ministerio de Seguridad desde el 2, 3 de agosto, que sea objetable en materia de procedimiento y acción”, e insistió en la necesidad de “analizar todas las hipótesis”. “Nosotros no damos por sentado que fue Gendarmería; tampoco damos por sentado que no lo fue”, dijo.



Consultado por la chubutense Nancy González (PJ-FpV) respecto de “qué resolución tomará el Gobierno” si se comprueba la responsabilidad de Gendarmería, Peña insistió en “no hacer especulaciones” y respetar la investigación judicial.



“Tenemos que ser serios y prudentes en materia de dejar trabajar a la Justicia, llegar a fondo para acreditar exactamente qué pasó ese día, y profundizar todas las líneas de búsqueda”, explicó, aunque aprovechó para aclarar que “el cambio de carátula no implica decir que hubo una desaparición forzada, sino que se investiga si hubo una desaparición forzada”.



El ministro coordinador destacó que “desde el primer momento el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos y los ministerios de Justicia y Seguridad han estado trabajando en el territorio” sobre el caso.



También informó que la Policía Federal denunció como “apócrifo” el documento revelado en las últimas horas en medios de comunicación, donde se informa a la Justicia que Maldonado murió a golpes por parte de Gendarmería, y que su cuerpo fue enterrado en la frontera entre Argentina y Chile.



Por otra parte, Peña rechazó el calificativo de “dictadura” con que sectores de la oposición denominan al gobierno de Mauricio Macri. “Lleva a un lugar muy bajo usar lo que fue una tragedia para los argentinos”, lamentó.



A su vez, interpelado duramente por el sanjuanino Ruperto Godoy (PJ-FpV) rechazó “cualquier argumentación de que pude haber habido un motivo político de este gobierno para promover una desaparición forzosa”.



Luego se refirió a las declaraciones de la diputada Victoria Donda, quien en una entrvista televisiva había dicho que la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, le había confesado en una reunión de la Comisión de Derechos Humanos, que "por ahí a algún gendarme se le pasó la mano", respecto de la desaparición de Maldonado.

“Lamento la mala fe de la diputada Donda”, afirmó Peña y agregó: "Se dijo que no se descartaban todas las hipótesis y de ahí se llegó a otra cosa: la diputada se fue en medio de la reunión", contó.