Final de la dictadura de Tom Cruise: Katie & Jamie

Desde 2013, el rumor de una historia de amor secreta entre Katie Holmes (38) y Jamie Foxx (49) era constante entre las revistas del corazón de Hollywood.

Katie Holmes (50) es una actriz estadounidense que alcanzó fama por su papel de Joey Potter en la serie dramática para adolescentes Dawson's Creek entre 1998 y 2003.

Estuvo de novia con el actor Tom Cruise con quien tuvo una hija en 2006 llamada Suri. El 18 de noviembre de ese año, Holmes y Cruise se casaron en el castillo Odescalchi en Bracciano, Italia, en una ceremonia que asistieron muchas estrellas de Hollywood.

Tom cruise fue muy popular por la larga lista de mujeres que ha tenido a lo largo de toda su vida y también por sus raros cambios de humor, hasta su gran pasión por la Cienciología. Se casó dos veces antes de su último matrimonio con Katie Holmes. La primera vez en 1987 con la actriz Mimi Rogers de la cual se separó en 1990, y luego con la actriz Nicole Kidman, a quien conoció durante el rodaje de Days Of Thunder, y de la que también se divorció de forma muy mediática a fines de 2001. Con Kidman su matrimonio duró casi once años, no tuvo hijos biológicos pero adoptó dos: Isabella (nacida en 1992) y Connor Anthony (en 1995).

Después del film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, se separaron irreconciliablemente. Luego de dos relaciones estables, tuvo un romance con la actriz española Penélope Cruz, con la que protagonizó la película Vanilla Sky. Esta película es una versión de un título español llamado Abre los Ojos, dirigida por Alejandro Amenábar. Conoció a Katie Holmes durante la búsqueda de una coprotagonista para su película Misión Imposible III. Su primera aparición en público fue el 29 de abril de 2005, en Roma, en los Premios David di Donatello, el equivalente italiano de los Premios Óscar.

A los pocos meses se comprometieron. En ese momentos, Cruise asistió al talkshow de la presentadora Oprah Winfrey donde confesó que estaba perdidamente enamoradoora.

Poco después, Cruise le propuso matrimonio a Holmes en la mañana del 17 de julio de 2005, en la cima de la Torre Eiffel en París; ella aceptó.

Cruise es un gran simpatizante de la Cienciología (Doctrina religiosa desarrollada por el estadounidense Lafayette Ronald Hubbard en 1950 y difundida a través de una organización de carácter sectario, que busca la felicidad a través de la compresión de uno mismo y de los demás como seres espirituales). La actual controversia entre la Iglesia de la Cienciología y sus críticos incluye los siguientes aspectos como alegaciones de actividades criminales de la Iglesia de la Cienciología y sus miembros. Activismo de cienciólogos en contra de la psiquiatría, y principalmente las drogas psiquiátricas como fluoxetina, haloperidol, paroxetina, metilfenidato y denuncias de lavado de cerebro y control mental.

Siempre aseguró que la doctrina le ha ayudado "increíblemente" en su vida y evita confrontarse con quienes la retratan de forma negativa. Hace 30 años que el actor se unió a esta religión y desde entonces se le ha achacado a esta la culpa de sus fracasos amorosos y de la casi nula relación que mantiene con su hija, Suri.

Tom, ha protagonizado ciertos hechos que lo han convertido en una persona extraña e inclusive como si se tratara de un ser un poco desquiciado dentro de la práctica de su culto religioso. En una ocasión le gritó como un loco a una asistente por haberle servido té en una taza que estaba un poco dañada. “¿Me has servido té en una taza rota? ¿Sabes a quién le sirven té en una taza rota? A los jodidos DBs”. (iniciales de Degraded Being, seres inferiores en la organización).

Además, el actor jugaba al escondite con Will Smith y Jada Pinkett. “Al principio pensaba que estaba bromeando, pero no, él quería que jugase al escondite con una panda de adultos en su casa, que tiene 650 metros cuadrados y unas tres hectáreas de terreno”. Ella amablemente contestó a Cruise que no podía jugar “porque llevaba Jimmy Choos”, pero Cruise le replicó, “Ah bueno, pero, ¡la llevas!” y se puso a correr en dirección contraria. Fue entonces cuando Remini pidió a su marido que le hiciese el favor de jugar por ella porque “no voy a jugar al jodido escondite con estos tacones”.

El 29 de junio de 2012, Tom y Katie, anunciaron la ruptura de su matrimonio. Y en hecho momento, Cruise, quien llevó a cabo los trámites de divorcio le exigió a Katie que firme una cláusula, mediante la cual le prohibía volver a mostrarse en pareja durante cinco años.

Esto aclara porque Holmes y Foxx mantuvieron su relación en secreto por tanto tiempo. Quien hubiera imaginado que un hombre obligaría a su mujer a no poder estar con nadie públicamente por tanto tiempo? ¿Tendrá que ver con las creencias de Cruise? ¿Será verdad ese lado malo del que todos hablan?

Mientras tanto Holmes y el actor, comediante y cantante de R&B estadounidense ganador de un Premio Óscar, Jamie Foxx, pasean felices por las playas de Malibú sin pensar en el pasado y disfrutando de su pública y oficial relación que ya no está limitada por ninguna loca cláusula.

¿Por quién irá ahora Cruise?