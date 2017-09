Bazán se complica y el caso de Anahí podría resolverse pronto

Marcos Bazán de 34 años, está cada vez más complicado en la causa del crimen de la adolescente Anahí Benítez, un informe reveló que una de las palas encontradas en su domicilio, registraban la misma tierra del lugar donde fue hallada la joven.

Este nuevo informe, podría ser el paso final para resolver el caso de la adolescente, que desde el inicio está lleno de interrogantes. Fue confuso desde el comienzo, primero su desaparición, luego el hallazgo de su crimen y posteriormente, tres detenidos, de los cuales, dos se encuentran privados, Marcelo Villalba de 40 años y Marcos Bazán, quienes, según la hipótesis de las fiscales a cargo del caso, actuaron juntos en el homicidio de Anahí.

"Sedimentológicas y geológicas similares obtenidas de la pala B de punta convencional, secuestrada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el interior de la casa de Marcos Bazán en la estación Santa Catarina del ferrocarril Roca", cita el informe.

Sin embargo, Lucio de la Rosa, abogadod e Marcos Bazán, desconfía sobre las pruebas recopiladas y pidió esta tarde, 06/09, la liberación de su defendido por "inexistencia de pruebas" y solicitó además que se separe a la Policia bonaerense del caso. "No está confirmado que Anahí entro a casa de mi defendido, ni tampoco que exista un vinculo entre los dos (Villalba y Bazán), no son pruebas firmes".

Esta tarde 06/09 también se realizó una nueva declaración indagatoria a Bazán, debido a una pericia realizada a su teléfono celular, en que se le comprometía más con la causa por los chats encontrados, no obstante, el acusado siempre tiene una respuesta para desvincularse del crimen de Anahí. "Le pongo burundanga a todos hasta al viejito", fue uno de los mensajes más llamativos encontrados en el celular.

Asimismo, el mismo día que fue hallado el cuerpo de Anahí (04/08), una mujer le mandó un mensaje a Bazán que decía "compa, dice G que saques todo", a lo que él respondió: "no pasa nada", referente a este mensaje, Bazán en la declaración de hoy 06/09, declaró que en el chat se referían a sacar las plantas de cannabis que el cultivava de su vivienda.

Hablan testigos:

Del mismo modo, algunas personas salieron como testigos y terminan de complicar el panorama de Bazán. Una mujer declaró: "Luego de que la policía se fuera, (el día que encontraron el cuerpo de Anahí), le digo a mi hijo, mirá la fogata que prendió Marcos, y mi hijo me respondió, debe estar quemando la falopa que la policía no le encontró, después mi hijo lo saludo y él no le devolvió el saludo, estaba raro, pero algo estaba quemando", declaró.

Del mismo modo, dos hermanos también se sumaron a declarar en calidad de testigos, aseguraron que vieron a una mujer "caminando como "zombie", que primero estaba sola, después con un hombre, y al rato con dos hombres más, que la estaban como persiguiendo cerca de las vías del tren".

Se estima que entre el viernes el lunes, la justicia pueda ratificar los pedidos de prisión preventiva y procesamiento a los dos detenidos y que con ello esté más cerca la resolución del caso de la adolescente asesinada.