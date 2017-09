Jonathan Pryce interpretará al Papa para Netflix

El actor británico Jonathan Pryce será el papa Francisco en la película de Netflix, The Pope, según se anunció hoy miércoles 6/9. En la película se podrá ver cómo fue la elección y renuncia del papa Benedicto, interpretado por el actor Anthony Hopkins, como también la elección de Jorge Bergoglio como Sumo Pontífice.

El director será el brasileño Fernando Meirelles, quien también dirigió la película 'Ciudad de Dios'. El guión está basado en la obra de teatro escrita por Anthony McCarten y fue el mismo el que lo adoptó al cine. El rodaje comenzará en noviembre de 2017 en la Argentina.

Netflix explica el film como el examen “de la relación y las visiones opuestas entre dos de los líderes más poderosos de la Iglesia Católica, los cuales deben abordar sus propios pasados ​​y las demandas del mundo moderno con el fin de hacer avanzar a la Iglesia”.

Pryce, quien participó en Game of Thrones como el Gorrión Supremo, también interpretó a Juan Domingo Perón en la película basada en el musical Evita, protagonizado por Madonna y dirigido por Alan Parker.

El actor británico también estrenará The Man Who Invented Christmas y The Man Who Killed Don Quixote, de Terry Gilliam. Por su parte, Anthony Hopkins fue visto en Westworld, de HBO y en Transformers: The Last Knight. Además interpretará nuevamente a Odin en Thor: Ragnarok, de Marvel.