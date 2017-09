Xenófobo colectivero de la la unidad 108 de la línea 128

Seguramente son muchos los episodios violentos que se registran entre colectiveros y pasajeros diariamente, pero son pocos los que denuncian los casos, la mayoría prefiere terminar "a las puteadas" o ignorar los maltratos recibidos por parte de los choferes, que al parecer, el trabajo en el volante los deja un tanto nerviosos.

"Si no te gusta, bajate del colectivo y tomate el que viene atrás, y sino, volvete a tu país", a los gritos y violento, así increpó un colectivero de la línea 128 a una pasajera que le pidió por favor que manejara con más prudencia.

El chofer de la línea 128 coche 108 me mandó "a mi país" porque no paró como es debido en la parada. Un irrespetuoso y xenófobo. — Sofía Nunes (@Csofianunes) 5 de septiembre de 2017

La situación se generó debido a que, el conductor de colectivo número 108 de la línea 128 irrespetó la parada, ubicada en la calle Colombres al 500. "El colectivo paró en medio de la calle, y como yo pensé que se iba a orillar a la vereda como corresponde, no subí, cuando quise subir el chofer arrancó y casi me caigo a la calle, cuando subí le pedí que por favor espere que suban todos los pasajeros para poder arrancar la unidad, y acto seguido empezó su descarga, fue un acto xénofobo, racista e irrespetuoso, una verguenza y una pena", declaró la joven. También aseguró que cuando pidió bajar en una parada a la altura de la Av. Santa Fe, el chofer "cerró antes la puerta y casi me agarra la mochila, porque se dio cuenta que lo estaba grabando".

Este tipo de situaciones se registran con frecuencia en la ciudad, muchos casos han quedado grabados y viralizado en las redes, y en la mayoría de éstos, los choferes están siempre notoriamente alterados y nerviosos. Sería prudente preguntarse si quienes están al volante, reciben contención psocilógica, debido a que por la gran cantidad de personas a las que prestan servicio, pueden generar que muchos de ellos, estén siempre a la defensiva.

Se supo que la situación se generó el martes 05/09, aproximadamente a las 18:00hs.